Icon

الحصيني يتوقع استمرار الحالة المطرية إلى الغد على معظم المناطق Icon شاهد.. جريان سيول جنوب العويقيلة بالحدود الشمالية Icon انخفاض الصادرات البترولية السعودية 17.1% إلى 83.1 مليار ريال Icon وظائف بـ الشركة السعودية للخدمات المحدودة SSCL في عدة مدن Icon لقطات لهطول أمطار غزيرة شرق سكاكا Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس Icon ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال Icon أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق Icon صورة غير مسبوقة لقلب درب التبانة Icon خالد بن عايض العسيري رئيساً تنفيذياً لتجمع نجران الصحي لمدة عام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أمطار غزيرة وبرد وسيول

الحصيني يتوقع استمرار الحالة المطرية إلى الغد على معظم المناطق

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣١ صباحاً
الحصيني يتوقع استمرار الحالة المطرية إلى الغد على معظم المناطق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة المطرية على عدة مناطق حتى يوم غد الجمعة.

استمرار الحالة المطرية

وقال الحصيني: “حسب النماذج العددية للطقس الحالة الجوية الممطرة الرابعة لوسم ١٤٤٥هـ إن شاء الله مستمرة متوقع خلال ٣٦ ساعة القادمة من اليوم الخميس ٩ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ إلى يوم الجمعة ١٠ حمادى الأولى وسم 1445هـ استمرار الحالة الممطرة وهي أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد مع فرصة سيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وحائل والصمان وشمال الشرقية ومكة والباحة وعسير وجازان وتبوك والجوف من المملكة”.

قد يهمّك أيضاً
تداول تعلن احتساب نسبة التذبذب لسهم “الخليج للتأمين” بسعر 26.30 ريال

تداول تعلن احتساب نسبة التذبذب لسهم “الخليج للتأمين” بسعر 26.30 ريال

سحب النفيض تغطي سماء الرياض

سحب النفيض تغطي سماء الرياض

وأضاف: “لا يستبعد أن تمتد إلى أجزاء متفرقة ومحدودة من مناطق الرياض والشرقية والقصيم والمدينة البحرين واليمن وغرب العراق وشرق الأردن وغرب الكويت”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الدفاع
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الدفاع

وظائف
السعودية تسير أولى طلائع الجسر البحري لإغاثة الفلسطينيين في غزة
السعودية اليوم

السعودية تسير أولى طلائع الجسر البحري لإغاثة...

السعودية اليوم
الفيحاء يسعى لاستعادة التوازن ضد العين
آخر الاخبار

الفيحاء يسعى لاستعادة التوازن ضد العين

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى البنك الإسلامي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى البنك الإسلامي

وظائف
أمطار الخير تُجمل الشرقية والخبر
السعودية اليوم

أمطار الخير تُجمل الشرقية والخبر

السعودية اليوم
هلال جيسوس 2023 يتفوق على نفسه
آخر الاخبار

هلال جيسوس 2023 يتفوق على نفسه

آخر الاخبار
قصر صبحا في الأفلاج مسكن لحكام الخليج قبل أكثر من 4 قرون
السعودية اليوم

قصر صبحا في الأفلاج مسكن لحكام الخليج...

السعودية اليوم
بنك البلاد يسجل 616.2 مليون ريال أرباحاً
السوق

بنك البلاد يسجل 616.2 مليون ريال أرباحاً

السوق