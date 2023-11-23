الحصيني يتوقع استمرار الحالة المطرية إلى الغد على معظم المناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة المطرية على عدة مناطق حتى يوم غد الجمعة.

استمرار الحالة المطرية

وقال الحصيني: “حسب النماذج العددية للطقس الحالة الجوية الممطرة الرابعة لوسم ١٤٤٥هـ إن شاء الله مستمرة متوقع خلال ٣٦ ساعة القادمة من اليوم الخميس ٩ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ إلى يوم الجمعة ١٠ حمادى الأولى وسم 1445هـ استمرار الحالة الممطرة وهي أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد مع فرصة سيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وحائل والصمان وشمال الشرقية ومكة والباحة وعسير وجازان وتبوك والجوف من المملكة”.

وأضاف: “لا يستبعد أن تمتد إلى أجزاء متفرقة ومحدودة من مناطق الرياض والشرقية والقصيم والمدينة البحرين واليمن وغرب العراق وشرق الأردن وغرب الكويت”.