الحقيل يتفقد مشاريع بلدية وسكنية بالشرقية ويفتتح مركز العمليات المتنقل

تفقد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، عددًا من المشاريع البلدية والسكنية في المنطقة الشرقية؛ للاطلاع على سير الأعمال في المشاريع التنموية التي تُشرف عليها الوزارة، وذلك بحضور أمين الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وعدد من قيادات الوزارة والأمانة.

والتقي الحقيل بقيادات ومسؤولي أمانة المنطقة الشرقية؛ للوقوف على آخر مستجدات الأعمال على مستوى المنطقة، كما اطلع على سير العمل في عدد من المشاريع التنموية التي تحتضنها محافظات “الشرقية”، مؤكدًا خلال الاجتماع على ضرورة الاستمرار في تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار الكرام.

مركز عمليات متنقل

ودشن خلال زيارته لمقر الأمانة مركز العمليات المتنقل، الذي يهدف لإدارة الأزمات والكوارث من خلال متابعة ورصد الأحداث الميدانية؛ عبر معدات متطورة ومبتكرة تنقل الحدث من موقعه بشكل مباشر إلى غرفة العمليات بأمانة المنطقة الشرقية، لمتابعة الوضع الراهن بالميدان واتخاذ القرار بشكل أسرع وإمكانية قيادة الحدث ميدانيًّا.

وزار الحقيل، مشاريع تطوير البنية التحتية وتحسين الحركة المرورية في المنطقة الشرقية، من بينها مشروع حارات الدوران بطريق الخليج العربي، ومشروع دوار الصدفة، كما تفقد معاليه المحطة الرئيسية لمشروع النقل العام؛ والذي يُعد أحد المشاريع الرائدة التي توفر خدمات نقل عالية الجودة من خلال شبكة متكاملة من الخطوط تمتد عبر 8 مسارات على مسافة 400 كم داخل مدن الدمام والخبر والظهران والقطيف وتغطي 218 محطة عبر 85 حافلة.

زيارة للمشاريع السكنية

كما زار عددًا من المشاريع السكنية التي يحتضنها إسكان الدمام الشمالي والجنوبي، حيث اطلع على سير الأعمال ومستوى الإنجاز في مشروعي “نعمى” و”واحة الدمام”، مشددًا على ضرورة العمل ومواصلة الجهود لتعزيز المعروض العقاري وتوفير الخيارات السكنية الملاءمة للأسر السعودية في مختلف مناطق المملكة، وأهمية الالتزام بأعلى المعايير الفنية والجودة اللازمة بما يلبي تطلعات المستفيدين ويحقق رغباتهم.

يذكر أن زيارة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى منطقة الشرقية تأتي ضمن سلسلة من الزيارات التفقدية التي يجريها؛ للوقوف على المشروعات الخاصة بالوزارة في القطاعين البلدي والإسكاني والتي تحتضنها مناطق المملكة، وذلك للاطلاع على سير الأعمال والإنجاز فيها.