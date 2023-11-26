الحكومة السعودية تحصل على قرض مجمع بقيمة 11 مليار دولار

حصلت حكومة المملكة العربية السعودية، على قرض مجمع بقيمة 11 مليار دولار ما يعادل نحو 41.3 مليار ريال وهو القرض الحكومي الأكبر عالميا، هذا العام بحسب ما أشارت مصادر لوكالة بلومبرغ.

هامش الفائدة

وتم تمويل القرض البالغ أجله 10 سنوات من قبل نحو 18 بنكا، إذ تعهدت البنوك الصينية بنحو 5 مليارات دولار.

وبلغ هامش فائدة القرض 100 نقطة أساس فوق معيار سعر التمويل المضمون لليلة واحدة المعروف باسم SOFR، و فقا لـ”العربية السعودية”.

التمويل الخارجي والمحلي

يذكر أن الدين السعودي بلغ بنهاية الربع الأول 994 مليار ريال، أو ما يعادل 265 مليار دولار.

وفي مذكرة سابقة، كان اقتصاديون في بنك غولدمان ساكس قد أشاروا إلى أن السعودية تتطلع إلى الحفاظ على مزيج من التمويل الخارجي والمحلي، كما تستكشف خياراتها في سوق القروض المشتركة لتمويل بعض المشاريع.