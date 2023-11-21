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عبر حزمة حلول مؤسسة على دراسات علمية

الحياة الفطرية تتابع ثاني مراحل معالجة تزايد أعداد قرود البابون

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٧ مساءً
الحياة الفطرية تتابع ثاني مراحل معالجة تزايد أعداد قرود البابون
المواطن - فريق التحرير

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تابع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الدكتور محمد على قربان، ثاني مراحل معالجة تزايد أعداد قرود البابون في منطقة الباحة.

وذكر المركز، عبر حسابه بمنصة (إكس)، أن قربان تابع ذلك في جولة ميدانية بالمنطقة للوقوف على تنفيذ المرحلة الثانية، والأعمال الجارية بهذا الشأن.

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وكانت 30 فرقة ميدانية من المركز تابعت أعمال معالجة تزايد أعداد قرود البابون في عدد من المناطق المتضررة بحزمة حلول مؤسسة على دراسات علمية.

خطر قرود البابون

وتشكل قرود البابون خطرًا على الإنسان والبيئة في السعودية، فالأضرار التي تأتي مع قرود البابون كثيرة، ومنها: تخريب مصادر وممرات المياه، وتنجيس الخزانات، والبرك التي يقوم عليها شرب الأهالي، كما تقوم القرود بإتلاف المحاصيل الزراعية، وإيذاء وترويع أصحاب المنازل وخاصة الأطفال، والعبث بالمدرجات الزراعية وتخريبها، ونشر الفيروسات والأمراض.

وقرود البابون أصبحت من أهم معوقات الزراعة، حيث تعبث بكل ما تطاله أيديها، وتترك المزارع خاوية، وجهود المزارعين حسرة وندم.

كما أن قرود البابون تتربص بالأهالي والزوار وتشكل خطرًا على مرتادي الطرق السريعة والأحياء السكنية والحدائق العامة والمدرجات الزراعية؛ ما يؤدي إلى تكوين صورة ذهنية مشوهة للوجهة السياحية التي تعيش في محيطها وتأثيرات أخرى على السلامة العامة.

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