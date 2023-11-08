الحياة الفطرية : تمت السيطرة على تمساح الشرقية موعد اختبار القدرات العامة الورقي لطلاب المرحلة الثانوية خطة لتعليم قضاة ديوان المظالم اللغة الإنجليزية تنبيه.. خذوا المعاطف الشتوية عند التنزه في البر تعليق الدراسة المسائية في مكة والجموم والكامل صندوق الاستثمارات العامة يقود محادثات لشراء حصة في هيومن هورايزنز للسيارات الكهربائية نيوم نقطة جذب سياحية رئيسية بالشرق الأوسط خلال السنوات العشر المقبلة تحذير أمني عالي الخطورة على منتجات Samsung أرباح أرامكو تفوق كل توقعات خبراء النفط حول العالم الغذاء والدواء : أبلغوا عن الأعراض الجانبية لتفادي مضاعفات الأدوية
وقال المركز إنه بالتعاون مع الجهات المختصة تمت السيطرة على تمساح طليق في المنطقة الشرقية بعد تلقي بلاغ عن وجود الكائن في أحد الشوارع وسيتم لمركز الإيواء التابع له.
وقال المركز إنه بالتعاون مع الجهات المختصة تمت السيطرة على تمساح طليق في المنطقة الشرقية بعد تلقي بلاغ عن وجود الكائن في أحد الشوارع وسيتم لمركز الإيواء التابع له.
وكان مقطع فيديو متداول وثق الكائن البحري وهو يتجول في أحد الشوارع في القطيف بحسب المعلومات المتداولة.
بدوره حذر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من التفاعل السلبي مع الكائنات البحرية حيث تصل الغرامة في بعض الحالات إلى ٥٠ ألف ريال.
ولفت إلى أنه يحذر التفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية؛ باستثناء الأنواع والمواقع والأغراض التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
وأوضح أن غرامة التفاعل مع الكائنات البحرية من دون الحصول على ترخيص 10 آلاف ريال؛ بالإضافة إلى غرامة يحددها المركز المختص حسب الضرر الذي تعرض له الكائن الفطري البحري.
وأشار إلى أن غرامة التفاعل مع الكائنات البحرية بشكل سلبي مع وجود ترخيص 5 آلاف ريال إن لم يتعرض الكائن إلى ضرر جسدي، وغرامة 50 ألف ريال عند تعرض الكائن إلى إصابة أو تلف لموئله مكان تعشيشه أو بيضه.
شاهد.. تمساح يتجول في شوارع #القطيف #السعودية pic.twitter.com/LTL4nskWZ6
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 7, 2023