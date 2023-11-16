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بيانات أججت مخاوف تباطؤ الطلب

الخام الأمريكي يهبط 4%

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ مساءً
الخام الأمريكي يهبط 4%
المواطن - فريق التحرير

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انخفضت أسعار الخام الأمريكي بنحو أربعة بالمائة خلال تعاملات الخميس مع ارتفاع المخزونات الأمريكية وتراجع الإنتاج الصناعي، بالإضافة لمخاوف تراجع الطلب الصيني.

تحرك الأسعار

هبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 3.06 دولار، أو 3.99 بالمائة، إلى 73.61 دولار للبرميل، كما هبط عقد خام برنت تسليم يناير 3.02 دولار، أو 3.72 بالمائة، إلى 78.16 دولار للبرميل.

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وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 421.9 مليون برميل، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 1.8 مليون برميل. بينما استقر الإنتاج عند مستوى قياسي بلغ 13.2 مليون برميل يوميًّا.

وانخفض الإنتاج الصناعي الأمريكي بنسبة 0.6 بالمائة في أكتوبر، حيث أثر إضراب عمال صناعة السيارات على إنتاج القطاع، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الخميس.

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