الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تعلن عن 52 وظيفة في 7 مدن

أعلنت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر (52 وظيفة) في عدة مناطق بالمملكة (خميس مشيط، الظهران، جدة، الطائف، نجران، المدينة المنورة، حفر الباطن)، لحملة (دبلوم فأعلى) وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.