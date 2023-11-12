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الخسارة الثالثة تُقرب جارسيا من الإقالة

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ مساءً
الخسارة الثالثة تُقرب جارسيا من الإقالة
المواطن - فريق التحرير

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بات المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، قريبًا من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي، بعد تراجع الأداء والنتائج هذا الموسم.

خسارة نابولي ضد إمبولي

ولعب نابولي ضد إمبولي، اليوم الأحد، على ملعب “دييغو أرماندو مارادونا”، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وانتهت المباراة بخسارة الفريق الجنوبي على أرضه بهدف دون رد.

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نابولي ضد إمبولي
نتيجة المباراة – المصدر @EmpoliFC

جارسيا يقترب من الرحيل

وأكدت صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، أن رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينتيس، قرر إقالة رودي جارسيا، وبدأ بالفعل محادثات مع المدير الفني إيغور تيودور.

وأطلقت جماهير نابولي صيحات الاستهجان ضد المدير الفني الفرنسي، بعد نهاية المباراة بخسارة الفريق الأول لكرة القدم للمرة الثالثة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، لذا قرر دي لورينتيس إقالته.

رودي جارسيا
جارسيا – المصدر @en_sscnapoli

وأضافت: “جارسيا لن يشرف على تدريبات نابولي، يوم الأربعاء المقبل، بينما يبحث دي لورينتيس عن خليفته خلال الفترة الحالية، وهناك العديد من الأسماء المرشحة لقيادة نابولي، مثل والتر ماتزاري وفابيو كانافارو”.

وأوضحت نقلًا عن الصحافي ألفريدو بيدولا أن إيغور تيودور هو المرشح الأول لتولي المسؤولية الفنية، حيث إنه دخل في مفاوضات مع نابولي الصيف الماضي، قبل أن يتم استئناف المحادثات بعد الخسارة ضد إمبولي.

نابولي
لاعبو نابولي – المصدر @en_sscnapoli

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