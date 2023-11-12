المنتخب السعودي يبدأ الاستعداد لمواجهة باكستان الخسارة الثالثة تُقرب جارسيا من الإقالة زوار حديقة السويدي يتعرفون على تراث وثقافة جديدة الحالة الممطرة الثالثة للوسم تبدأ غدًا فكيف تبدأ وأين تنتهي؟ وفاة الفنان المصري عثمان محمد علي إثر أزمة صحية رقم تاريخي لـ محمد صلاح مع ليفربول ترامب المرشح الجمهوري الوحيد لانتخابات الرئاسة حتى بعد الإدانة الجوازات تنفي وجود حساب رسمي لها على الواتساب استقبال حافل لـ المنتخب السعودي في الأحساء تقويم التعليم: اختبارات الرخصة المهنية لها شقان
بات المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، قريبًا من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي، بعد تراجع الأداء والنتائج هذا الموسم.
ولعب نابولي ضد إمبولي، اليوم الأحد، على ملعب “دييغو أرماندو مارادونا”، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وانتهت المباراة بخسارة الفريق الجنوبي على أرضه بهدف دون رد.
وأكدت صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، أن رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينتيس، قرر إقالة رودي جارسيا، وبدأ بالفعل محادثات مع المدير الفني إيغور تيودور.
وأطلقت جماهير نابولي صيحات الاستهجان ضد المدير الفني الفرنسي، بعد نهاية المباراة بخسارة الفريق الأول لكرة القدم للمرة الثالثة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، لذا قرر دي لورينتيس إقالته.
وأضافت: “جارسيا لن يشرف على تدريبات نابولي، يوم الأربعاء المقبل، بينما يبحث دي لورينتيس عن خليفته خلال الفترة الحالية، وهناك العديد من الأسماء المرشحة لقيادة نابولي، مثل والتر ماتزاري وفابيو كانافارو”.
وأوضحت نقلًا عن الصحافي ألفريدو بيدولا أن إيغور تيودور هو المرشح الأول لتولي المسؤولية الفنية، حيث إنه دخل في مفاوضات مع نابولي الصيف الماضي، قبل أن يتم استئناف المحادثات بعد الخسارة ضد إمبولي.