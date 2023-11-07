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غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة

الخضراوات الورقية تعزز المناعة في الشتاء

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٨ صباحاً
الخضراوات الورقية تعزز المناعة في الشتاء
المواطن - فريق التحرير

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يعزف البعض عن تناول الخضراوات الورقية في الشتاء بسبب برودة الأجواء ظنًا منه أنها لا تمد الجسم بالطاقة اللازمة ويتحول إلى أطعمة أخرى لكن هناك العديد من الدراسات التي تؤكد فوائد تلك الخضراوات في تعزيز مناعة الجسم في فصل الشتاء.

الخضراوات الورقية ونزلات البرد

وتساعد تلك الخضراوات في تعزيز مناعة الجسم ضد نزلات البرد، حيث إن النباتات تخزن العناصر الغذائية عشية فصل الشتاء، لذلك فإن الخضراوات المزروعة في الخريف تكون لها قيمة غذائية خاصة للجسم.

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تعزيز منظومة المناعة

ويقول خبير التغذية الروسي، أندريه بوبروفسكي، إن إضافة الخضراوات إلى النظام الغذائي يساعد على تعزيز منظومة المناعة، وهذا أمر مهم وحيوي في موسم انتشار أمراض الجهاز التنفسي. لذلك يجب بصورة خاصة تناول الريحان والشبت والبقدونس.

وأضاف: الخضراوات الورقية مثل الريحان والشبت والبقدونس غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز منظومة المناعة وحماية الجسم من العدوى المرضية وهذا أمر مهم لأننا عادة ما نربط فصل الخريف بنزلات البرد والفيروسات.

الخضراوات الطازجة

والمعرف أن الخضراوات تفقد كل ساعة بعد قطفها ما يصل إلى عشرة بالمئة من خصائصها المفيدة، وينصح للحصول على أقصى قدر من الفوائد، بتناول الخضر الطازجة المقطوفة حديثا ولا ينبغي إخضاعها للمعالجة الحرارية بحسب قوله.

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