الخضراوات الورقية تعزز المناعة في الشتاء الأمر بالمعروف تناقش دور منسوبيها في حماية النشء من الانحرافات الفكرية رفض وزير خارجية تركيا معانقة بلينكن لا علاقة له بغزة أرامكو تعلن توزيع أرباح بقيمة 110.18 ملیار ﷼ طيران الرياض تكشف تفاصيل إبرام صفقة طائرات كبرى جديدة تعليم مكة المكرمة يدعو للانضباط المدرسي وأولياء أمور: أسبوع ميت علقوا الدراسة! تعليق الدراسة الحضورية المسائية في مكة والجموم والكامل وبحرة تراجع أسعار الذهب في السعودية بسبب مؤشرات الدولار موعد حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة لـ نادك تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة غزة تتجاوز 385.6 مليون ريال
يعزف البعض عن تناول الخضراوات الورقية في الشتاء بسبب برودة الأجواء ظنًا منه أنها لا تمد الجسم بالطاقة اللازمة ويتحول إلى أطعمة أخرى لكن هناك العديد من الدراسات التي تؤكد فوائد تلك الخضراوات في تعزيز مناعة الجسم في فصل الشتاء.
وتساعد تلك الخضراوات في تعزيز مناعة الجسم ضد نزلات البرد، حيث إن النباتات تخزن العناصر الغذائية عشية فصل الشتاء، لذلك فإن الخضراوات المزروعة في الخريف تكون لها قيمة غذائية خاصة للجسم.
ويقول خبير التغذية الروسي، أندريه بوبروفسكي، إن إضافة الخضراوات إلى النظام الغذائي يساعد على تعزيز منظومة المناعة، وهذا أمر مهم وحيوي في موسم انتشار أمراض الجهاز التنفسي. لذلك يجب بصورة خاصة تناول الريحان والشبت والبقدونس.
وأضاف: الخضراوات الورقية مثل الريحان والشبت والبقدونس غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز منظومة المناعة وحماية الجسم من العدوى المرضية وهذا أمر مهم لأننا عادة ما نربط فصل الخريف بنزلات البرد والفيروسات.
والمعرف أن الخضراوات تفقد كل ساعة بعد قطفها ما يصل إلى عشرة بالمئة من خصائصها المفيدة، وينصح للحصول على أقصى قدر من الفوائد، بتناول الخضر الطازجة المقطوفة حديثا ولا ينبغي إخضاعها للمعالجة الحرارية بحسب قوله.