الخليج يستعيد توازنه بثلاثية في الطائي

حقق فريق الخليج فوزًا كبيرًا على ضيفه نادي الطائي بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل فريق الطائي الهدف الأول له عبر اللاعب بيرنارد مينساه في الدقيقة الـ30 من عمر الشوط الأول.

فوز ثمين لـ الخليج

ونجح الفريق الأصفر في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب خالد ناري من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف الفريق الأصفر هدفين في الدقيقتين الـ 62 والـ74 عبر كل من البرتغالي فابيو مارتينيز والمصري محمد شريف.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الخليج 13 نقطة في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد الطائي عند 11 نقطة في المركز الـ14.