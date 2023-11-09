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ضمن منافسات دوري روشن

الخليج يستهدف الفوز الأول ضد الطائي

الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٨ مساءً
الخليج يستهدف الفوز الأول ضد الطائي
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام نظيره الطائي اليوم.

مباراة اليوم بدوري روشن

ومن المقرر أن يلعب الخليج ضد الطائي، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

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الخليج - الخليج ضد الفتح - دوري روشن السعودي
لاعبو الفريق – المصدر spl

وقبل مباراة اليوم، يحتل أصحاب الأرض المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.

الطائي
لاعبو الطائي – المصدر spl

الخليج يسعى للفوز

وتُعد مباراة الخليج ضد الطائي اليوم هي الثالثة بين الفريقين ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حيث تقابلا في الموسم الرياضي الماضي للمرة الأولى، ولم ينجح أصحاب الأرض في تحقيق الفوز.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي من تحقيق الفوز على ملعبه بثلاثة أهداف دون رد، فيما انتهت المباراة الثانية بينهما في دوري روشن السعودي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

الخليج ضد الطائي
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

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