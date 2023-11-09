الخليج يستهدف الفوز الأول ضد الطائي

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام نظيره الطائي اليوم.

مباراة اليوم بدوري روشن

ومن المقرر أن يلعب الخليج ضد الطائي، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل أصحاب الأرض المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.

الخليج يسعى للفوز

وتُعد مباراة الخليج ضد الطائي اليوم هي الثالثة بين الفريقين ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حيث تقابلا في الموسم الرياضي الماضي للمرة الأولى، ولم ينجح أصحاب الأرض في تحقيق الفوز.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي من تحقيق الفوز على ملعبه بثلاثة أهداف دون رد، فيما انتهت المباراة الثانية بينهما في دوري روشن السعودي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.