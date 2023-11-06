Icon

الداخلية تعلن عن وظائف مدنية في برنامج المدن الطبية Icon مساند: 4 طرق لإثبات القدرة المالية لإصدار تأشيرة الاستقدام Icon أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 9 مناطق Icon القنوات الناقلة لـ مباراة توتنهام ضد تشيلسي Icon خدمة مجانية من ناسا: الفضاء في متناول يدك Icon التعادل السلبي يحسم مباراة الريال ضد رايو فاليكانو Icon يوفنتوس يعزز تواجده في الوصافة بهدف في فيورنتينا Icon تعليق الدراسة الحضورية في المهد اليوم الاثنين Icon القبة الحديدية.. ما لا تعرفه عن طريقة عملها Icon من هاجمت جماهير الاتحاد بعد إصابة عبدالرزاق حمدالله ؟ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
في العديد من التخصصات

الداخلية تعلن عن وظائف مدنية في برنامج المدن الطبية

الإثنين ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٩ صباحاً
الداخلية تعلن عن وظائف مدنية في برنامج المدن الطبية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في (برنامج المدن الطبية) بالإدارة العامة للخدمات الطبية عن فتح باب التوظيف لشغل الوظائف المدنية في المجالات (الإدارية والفنية والصحية والطبية) في عدد من مناطق المملكة على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– سكرتير طبي
– صيدلي
– مترجم
– منسق حركة
– مدير وحدة إدارة المعرفة
– مدير مركز
– مراجع جودة إكلينيكي
– مسؤول سلامة
– مأمور مستودعات
– مشرف صيانة وتشغيل
– أخصائي مشاريع
– أخصائي تقنية المعلومات
– أخصائي تطوير أعمال
– أخصائي صحة وسلامة مهنية
– أخصائي تثقيف صحي
– أخصائي إدارة مخاطر أول
– أخصائي خدمات المرضى
– أخصائي بيانات
– أخصائي إدارة الجودة
– أخصائي تموين
– كبير أخصائيين خدمات مساندة
– فني صيانة وتشغيل
– أخصائي مكافحة عدوى
– أخصائي تغذية إكلينيكية
– فنى سحب دم
– أخصائي مختبر طبي
– أخصائي السموم
– أخصائي تمريض
– أخصائي اجتماعي
– أخصائي نفسي إكلينيكي
– أخصائي نفسي
– طبيب نائب طب الأسرة
– طبيب استشاري طب الأسرة
– طبيب استشاري طب نفسي

قد يهمّك أيضاً
توقعات أسعار العقار في السعودية تثير الجدل

توقعات أسعار العقار في السعودية تثير الجدل

ميتروفيتش يفتتح التسجيل في لقاء الفتح ضد الهلال

ميتروفيتش يفتتح التسجيل في لقاء الفتح ضد الهلال

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدمون من المواطنين
– أن يكون حاصلاً على المؤهل والتخصص المطلوب لشغل الوظيفة.
– توفر تصنيف مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الوثائق المطلوب إرفاقها:

– السيرة الذاتية
– صورة من المؤهلات العلمية والعملية.
– صورة الهوية الوطنية.
– صورة سارية من التصنيف المهني (من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية).

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الاثنين 1445/4/22هـ من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا”، ويستمر حتى الخميس 1445/5/2هـ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الحزم يُعرقل الاتحاد بتعادل محبط
آخر الاخبار

الحزم يُعرقل الاتحاد بتعادل محبط

آخر الاخبار
مالكوم العنصر الثابت في تشكيلة جيسوس
آخر الاخبار

مالكوم العنصر الثابت في تشكيلة جيسوس

آخر الاخبار
بدء اكتتاب الأفراد في طرح سال السعودية لـ 2.4 مليون سهم
السوق

بدء اكتتاب الأفراد في طرح سال السعودية...

السوق
ميتا في مرمى الانتقادات مجددًا بسبب قضية فلسطين
تكنولوجيا

ميتا في مرمى الانتقادات مجددًا بسبب قضية...

تكنولوجيا
“الدوسري” مديراً عاماً للعلاقات والمراسم بـ الحرس الوطني
السعودية اليوم

“الدوسري” مديراً عاماً للعلاقات والمراسم بـ الحرس...

السعودية اليوم
طبيب يتفاجأ بجثث زوجته وأولاده بين ضحايا هجوم مستشفى المعمداني
العالم

طبيب يتفاجأ بجثث زوجته وأولاده بين ضحايا...

العالم
موظفو القطاع الخاص والعام لا يمكنهم الحصول على دعم ريف
السعودية اليوم

موظفو القطاع الخاص والعام لا يمكنهم الحصول...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان يؤكد لـ بلينكن رفض السعودية القاطع لتهجير أهالي غزة
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يؤكد لـ بلينكن رفض...

السعودية اليوم