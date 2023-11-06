الداخلية تعلن عن وظائف مدنية في برنامج المدن الطبية

المسميات الوظيفية:

– سكرتير طبي

– صيدلي

– مترجم

– منسق حركة

– مدير وحدة إدارة المعرفة

– مدير مركز

– مراجع جودة إكلينيكي

– مسؤول سلامة

– مأمور مستودعات

– مشرف صيانة وتشغيل

– أخصائي مشاريع

– أخصائي تقنية المعلومات

– أخصائي تطوير أعمال

– أخصائي صحة وسلامة مهنية

– أخصائي تثقيف صحي

– أخصائي إدارة مخاطر أول

– أخصائي خدمات المرضى

– أخصائي بيانات

– أخصائي إدارة الجودة

– أخصائي تموين

– كبير أخصائيين خدمات مساندة

– فني صيانة وتشغيل

– أخصائي مكافحة عدوى

– أخصائي تغذية إكلينيكية

– فنى سحب دم

– أخصائي مختبر طبي

– أخصائي السموم

– أخصائي تمريض

– أخصائي اجتماعي

– أخصائي نفسي إكلينيكي

– أخصائي نفسي

– طبيب نائب طب الأسرة

– طبيب استشاري طب الأسرة

– طبيب استشاري طب نفسي

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدمون من المواطنين

– أن يكون حاصلاً على المؤهل والتخصص المطلوب لشغل الوظيفة.

– توفر تصنيف مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الوثائق المطلوب إرفاقها:

– السيرة الذاتية

– صورة من المؤهلات العلمية والعملية.

– صورة الهوية الوطنية.

– صورة سارية من التصنيف المهني (من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية).

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الاثنين 1445/4/22هـ من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا”، ويستمر حتى الخميس 1445/5/2هـ.