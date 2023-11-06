الداخلية تعلن عن وظائف مدنية في برنامج المدن الطبية

المسميات الوظيفية:
– سكرتير طبي
– صيدلي
– مترجم
– منسق حركة
– مدير وحدة إدارة المعرفة
– مدير مركز
– مراجع جودة إكلينيكي
– مسؤول سلامة
– مأمور مستودعات
– مشرف صيانة وتشغيل
– أخصائي مشاريع
– أخصائي تقنية المعلومات
– أخصائي تطوير أعمال
– أخصائي صحة وسلامة مهنية
– أخصائي تثقيف صحي
– أخصائي إدارة مخاطر أول
– أخصائي خدمات المرضى
– أخصائي بيانات
– أخصائي إدارة الجودة
– أخصائي تموين
– كبير أخصائيين خدمات مساندة
– فني صيانة وتشغيل
– أخصائي مكافحة عدوى
– أخصائي تغذية إكلينيكية
– فنى سحب دم
– أخصائي مختبر طبي
– أخصائي السموم
– أخصائي تمريض
– أخصائي اجتماعي
– أخصائي نفسي إكلينيكي
– أخصائي نفسي
– طبيب نائب طب الأسرة
– طبيب استشاري طب الأسرة
– طبيب استشاري طب نفسي
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدمون من المواطنين
– أن يكون حاصلاً على المؤهل والتخصص المطلوب لشغل الوظيفة.
– توفر تصنيف مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
الوثائق المطلوب إرفاقها:
– السيرة الذاتية
– صورة من المؤهلات العلمية والعملية.
– صورة الهوية الوطنية.
– صورة سارية من التصنيف المهني (من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية).
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الاثنين 1445/4/22هـ من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا”، ويستمر حتى الخميس 1445/5/2هـ.