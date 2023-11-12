الدافع وراء رفض نجم إنتر ميلان الانضمام لـ الاتحاد

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أبدى نادي الاتحاد مؤخرًا اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي للعب بجوار الفرنسي كريم بنزيما.
وأشار الصحافي سيزار لويس ميرلو، إلى أن وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز، يمتلك بالفعل عرضًا مميزًا من دوري روشن السعودي؛ سيجعله ضمن أعلى اللاعبين رواتب في العالم.
وقال إن مارتينيز تلقى عرضًا لمدة 4 سنوات، وسيحصل على راتب سنوي يُقدر بـ60 مليون يورو، للانضمام للاتحاد.
لكن اللاعب الأرجنتيني رفض الانتقال لنادي الاتحاد، حيث يفضل استمرار مسيرته مع نادي الإنتر الذي ينافس حاليًا في بطولة دوري أبطال أوروبا، كما أن النادي الإيطالي ضمن التأهل لثمن نهائي البطولة وهو ما عزز فكرة رفض مارتينيز الانتقال للاتحاد.
وسار مارتينيز على خطى زميله السابق في الإنتر، البلجيكي روميلو لوكاكو الذي رفض الانتقال لنادي الهلال وانضم بعدها لنادي روما الإيطالي.
وتألق لاوتارو مارتينيز خلال منافسات الموسم الرياضي المنقضي، حيث توج مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بلقب كأس العالم 2022، ووصل مع إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن خسر أمام مانشستر سيتي.