Icon

تشكيل ليفربول لمواجهة برينتفورد Icon الدافع وراء رفض نجم إنتر ميلان الانضمام لـ الاتحاد Icon أمطار غزيرة اعتبارًا من الغد والدفاع المدني يحذر من التجمعات المائية Icon سببان يحفزان جيسوس لحسم الديربي أمام النصر Icon منصة بلدي تتيح ترخيص تقديم خدمات الاسترخاء والعناية الشخصية المنزلية Icon التشكيل المتوقع لـ مباراة مان سيتي ضد تشيلسي Icon 5 أرقام قياسية لـ النصر بعد فوزه على الوحدة Icon 100 جثة في مجمع الشفاء لا إمكانية لدفنها Icon هل يتضرر النصر من مشاركة تاليسكا أمام الوحدة ؟ Icon موعد نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول عبر موقع نور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد اهتمام العميد بالتعاقد معه

الدافع وراء رفض نجم إنتر ميلان الانضمام لـ الاتحاد

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٤ مساءً
الدافع وراء رفض نجم إنتر ميلان الانضمام لـ الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أبدى نادي الاتحاد مؤخرًا اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي للعب بجوار الفرنسي كريم بنزيما.

وأشار الصحافي سيزار لويس ميرلو، إلى أن وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز، يمتلك بالفعل عرضًا مميزًا من دوري روشن السعودي؛ سيجعله ضمن أعلى اللاعبين رواتب في العالم.

قد يهمّك أيضاً
الدماغ لا يعالج محادثات Zoom بنفس طريقة اللقاء المباشر

الدماغ لا يعالج محادثات Zoom بنفس طريقة اللقاء المباشر

تألق بنزيما قد يدفع حمدالله للرحيل

تألق بنزيما قد يدفع حمدالله للرحيل

تفاصيل عرض الاتحاد لـ نجم إنتر ميلان

وقال إن مارتينيز تلقى عرضًا لمدة 4 سنوات، وسيحصل على راتب سنوي يُقدر بـ60 مليون يورو، للانضمام للاتحاد.

لكن اللاعب الأرجنتيني رفض الانتقال لنادي الاتحاد، حيث يفضل استمرار مسيرته مع نادي الإنتر الذي ينافس حاليًا في بطولة دوري أبطال أوروبا، كما أن النادي الإيطالي ضمن التأهل لثمن نهائي البطولة وهو ما عزز فكرة رفض مارتينيز الانتقال للاتحاد.

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان
مارتينيز

وسار مارتينيز على خطى زميله السابق في الإنتر، البلجيكي روميلو لوكاكو الذي رفض الانتقال لنادي الهلال وانضم بعدها لنادي روما الإيطالي.

وتألق لاوتارو مارتينيز خلال منافسات الموسم الرياضي المنقضي، حيث توج مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بلقب كأس العالم 2022، ووصل مع إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن خسر أمام مانشستر سيتي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المنتخب السعودي يبحث عن ثاني انتصاراته ضد مالي
الرياضة

المنتخب السعودي يبحث عن ثاني انتصاراته ضد...

الرياضة
حكام مباريات اليوم في ختام الجولة الـ13 بدوري روشن
آخر الاخبار

حكام مباريات اليوم في ختام الجولة الـ13...

آخر الاخبار
اختتام الجولة الـ11 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا
الرياضة

اختتام الجولة الـ11 من دوري روشن بـ3...

الرياضة
الخطوط الحديدية السعودية تعلن فتح باب التقديم عبر تمهير
حصاد اليوم

الخطوط الحديدية السعودية تعلن فتح باب التقديم...

حصاد اليوم
تحذير أمني عالي الخطورة على منتجات Samsung
تكنولوجيا

تحذير أمني عالي الخطورة على منتجات Samsung

تكنولوجيا
الأرجنتين تتجاوز باراغواي وتخطف الصدارة من البرازيل
آخر الاخبار

الأرجنتين تتجاوز باراغواي وتخطف الصدارة من البرازيل

آخر الاخبار
باطن الأرض يحتوي على أجزاء من كوكب آخر!
غرائب

باطن الأرض يحتوي على أجزاء من كوكب...

غرائب
موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن
الرياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن

الرياضة