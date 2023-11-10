الدبابات الإسرائيلية تحاصر 4 مستشفيات وسط غزة

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شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات ميدانية خطيرة في غزة حيث دخلت القوات الإسرائيلية إلى مربع المستشفيات التي تحولت منذ شهر إلى ملاجئ للفلسطينيين الهاربين من شمال القطاع.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن إسرائيل تستهدف مستشفى الشفاء في الوقت الذي خرجت فيه أكثر من 20 مستشفى من الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.
وأعلنت مصادر محلية أن قرابة 6 آلاف فلسطيني اضطروا إلى ترك منازلهم في شمال غزة والنزوح إلى جنوب القطاع هربًا من العدوان الإسرائيلي فيما أعلنت الولايات المتحدة موافقة إسرائيل على السماح بمغادرة السكان من شمال غزة لجنوبها من 10 صباحًا إلى 4 عصرًا اليوم.
وكان عدد من المستشفيات في القطاع تعرض للقصف الإسرائيلي ما يهدد سلامة المرضى والطواقم الطبية، حيث وقعت أضرار جسيمة بالمستشفى الإندونيسي والكويتي والرنتيسي، الأمر الذي يعرض حالة الأطقم الطبية والمرضى للخطر وإصابتهم بنوبات من الهلع والخوف في أثناء قيامهم بمتابعة المرضى، في ظلّ القصف الذي يحيط بهم من كل صوب.
الصحة الفلسطينية للعربية: قصف إسرائيلي مستمر على مربع المستشفيات في #غزة منذ الليل pic.twitter.com/RrTihQuDar
— العربية (@AlArabiya) November 10, 2023