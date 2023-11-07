الدراسة عن بُعد بمدارس البرك اليوم هدية ناسفة تقتل مساعد قائد القوات الأوكرانية شركات تستغل فكرة برنامج تمهير بشكل خاطئ العمل بضوابط إيقاف الخدمات بعد 360 يومًا من نشرها بدلًا من 180 انطلاق ملتقى الأحساء للشركات الناشئة بـ12 ورشة عمل مركز المناطق الاقتصادية سيحول الرياض لمقر رئيسي للشركات العالمية فيصل بن فرحان: المرأة السعودية شريك لا غِنًى عنه في مسيرة التحول والنمو محمد بن سلمان يحول الرياض لوجهة استثمارية عالمية بمزايا تنافسية القاضي آرثر يهدد بطرد ترامب من قاعة المحاكمة بحضور مشعل بن محمد.. الزميل المبارك يحتفل بزفاف كريمته في الرياض
بسبب الظروف الجوية وبناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس التابعة لمكتب تعليم البرك؛ تقرر تحويل الدراسة عن بُعد اليوم الثلاثاء، عبر منصة مدرستي، بجميع مدارس مكتب تعليم البرك.
وقد تقرر تعليق الدراسة في العديد من الإدارات التعليمية والجامعات أمس الاثنين في الفترة المسائية حيث قررت جامعة الملك عبدالعزيز تحويل الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات لتكون (عن بُعد) للمحاضرات المجدولة في الفترة المسائية بعد الساعة الثالثة من مساء أمس (الاثنين) في مقر الجامعة بجدة وفرعها برابغ.
وكانت إدارات التعليم في جدة ورابغ وخليص قررت أمس الاثنين تعليق الدراسة الحضورية في المدارس المسائية وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي.
وتقرر أيضًا تعليق الدراسة في جميع المدارس المسائية والليلية في مكة المكرمة ومحافظتي الجموم والكامل، بسبب التقلبات الجوية على هذه المحافظات.