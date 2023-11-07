الدراسة عن بُعد بمدارس البرك اليوم

بسبب الظروف الجوية ‏وبناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس التابعة لمكتب تعليم البرك؛ تقرر تحويل الدراسة ‫عن بُعد اليوم الثلاثاء، عبر ‫منصة مدرستي، بجميع مدارس مكتب تعليم البرك.

تعليق الدراسة

وقد تقرر تعليق الدراسة في العديد من الإدارات التعليمية والجامعات أمس الاثنين في الفترة المسائية حيث قررت جامعة الملك عبدالعزيز تحويل الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات لتكون (عن بُعد) للمحاضرات المجدولة في الفترة المسائية بعد الساعة الثالثة من مساء أمس (الاثنين) في مقر الجامعة بجدة وفرعها برابغ.

وكانت إدارات التعليم في جدة ورابغ وخليص قررت أمس الاثنين تعليق الدراسة الحضورية في المدارس المسائية وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي.

وتقرر أيضًا تعليق الدراسة في جميع المدارس المسائية والليلية في مكة المكرمة ومحافظتي الجموم والكامل، بسبب التقلبات الجوية على هذه المحافظات.