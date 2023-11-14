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الدفاع المدني لـ أهالي عسير وجازان: خذوا حذركم من الحالة المطرية

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٦ صباحاً
الدفاع المدني لـ أهالي عسير وجازان: خذوا حذركم من الحالة المطرية
المواطن - فريق التحرير

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دعا الدفاع المدني أهالي منطقتي عسير وجازان إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من المنطقتين ضمن الحالة المطرية التي تشهدها المملكة.

تعليمات الدفاع المدني

وفي وقت سابق دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم أمس الاثنين حتى الخميس المقبل .

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توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، المدينة المنورة ومكة المكرمة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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