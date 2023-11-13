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الدفاع المدني يخلي 3 أشخاص بعد حريق في الرياض

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٧ مساءً
الدفاع المدني يخلي 3 أشخاص بعد حريق في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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تمكن الدفاع المدني في الرياض من إخماد حريق اشتعل في وحدتين سكنيتين في حي الخزامى.

ونشرت المديرية العامة صورًا من عمليات إطفاء الحريق وعلقت عليها بالقول: مدني الرياض يخمد حريقًا في وحدتين سكنيتين بحي الخزامى، وتم إخلاء (3) أشخاص، ولا إصابات.

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