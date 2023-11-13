الدفاع المدني يخلي 3 أشخاص بعد حريق في الرياض

تمكن الدفاع المدني في الرياض من إخماد حريق اشتعل في وحدتين سكنيتين في حي الخزامى.

ونشرت المديرية العامة صورًا من عمليات إطفاء الحريق وعلقت عليها بالقول: مدني الرياض يخمد حريقًا في وحدتين سكنيتين بحي الخزامى، وتم إخلاء (3) أشخاص، ولا إصابات.