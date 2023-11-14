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الدفاع المدني ينصح الجميع: احذروا جريان الأودية وتجمعات المياه

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٣ مساءً
الدفاع المدني ينصح الجميع: احذروا جريان الأودية وتجمعات المياه
المواطن - فريق التحرير

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، واتباع المسارات والطرق الرئيسة.

اتباع تعليمات وإرشادات السلامة

وشددت على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وإبعاد الأطفال عن مناطق تجمعات المياه.

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في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد (NCM) ابتداءً من فجر غدٍ الأربعاء، انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة الصغرى على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم وشمال منطقة #المدينة_المنورة، ويتوقع أن تتراوح بين ( 12ْ- 9ْ ) بمشيئة الله.

 

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