الدماغ لا يعالج محادثات Zoom بنفس طريقة اللقاء المباشر

ظهرت محادثات Zoom بشكل كثيف خلال فترة جائحة كورونا ولجوء العديد من الشركات والشركاء إلى العمل عن بعد والتواصل عبر القنوات الافتراضية وكان برنامج زوم من أشهر البرامج التي نجحت في اجتذاب شريحة كبيرة من الاجتماعات الافتراضية عن بعد.

دراسة محادثات Zoom

وكشفت دراسة جديدة أجريت في جامعة Yale أن الدماغ لا يعالج محادثات Zoom، وتلك التي تُجرى وجهًا لوجه، بالطريقة نفسها.

وتقول عالمة الأعصاب جوي هيرش، المعدة الرئيسية للدراسة المنشورة: “إن الأنظمة الاجتماعية للدماغ البشري تكون أكثر نشاطًا خلال اللقاءات الشخصية الحية الحقيقية مقارنة بمحادثات Zoom.”

وأضافت أن تمثيل الوجوه عبر الإنترنت، على الأقل مع التكنولوجيا الحالية، لا يتمتع بـ”امتياز الوصول” نفسه إلى الدوائر العصبية الاجتماعية في الدماغ”.

التصوير العصبي

وأوضح الباحثون أن معظم الدراسات السابقة التي استخدمت التصوير العصبي لتسجيل نشاط الدماغ أثناء التفاعلات الاجتماعية شملت أفرادًا وليس أزواجًا.

وفي الدراسة الحديثة، قارن الباحثون كيفية تفاعل شخصين مع بعضهما البعض في الوقت الفعلي مع تفاعلات Zoom، حيث تزامنت المناقشات وجهًا لوجه مع زيادات أكبر في إشارات الدماغ في منطقة حرجة تسمى المنطقة الظهرية الجدارية.

وكشفت فحوصات الدماغ للأشخاص الذين أجروا محادثات وجهًا لوجه عن مستويات أعلى من النشاط العصبي المتزامن، وهو ما يفسره الباحثون على أنه علامة على زيادة تبادل الإشارات الاجتماعية.