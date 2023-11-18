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يتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية

الدولار يمحو معظم مكاسبه للعام الجاري

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٣ مساءً
الدولار يمحو معظم مكاسبه للعام الجاري
المواطن - فريق التحرير

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عاد الدولار مرة أخرى إلى ما يعرف بالموقف الدفاعي، حيث بدأ في مواجهة الضغوط من العملات الأخرى مع تكهن المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي انتهى من رفع أسعار الفائدة أخيرًا.

خسائر مؤشر الدولار

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.40% إلى 103.93 نقطة، في تمام الساعة 10:46 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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وتجاوزت خسائر مؤشر الدولار 1.6% هذا الأسبوع، مما قلص مكاسبه لهذا العام إلى ما يقرب من 0.6%، وهو في طريقه نحو أسوأ انخفاض شهري له خلال عام.

الريال مقابل الدولار

ويأتي ذلك بعد أن عززت البيانات الاقتصادية التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة، وأن العملة الأمريكية، التي استفادت من ارتفاع الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقود – بلغت ذروتها بالفعل.

جاءت  أسعار الدولار مقابل الريال في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت الموافق 18 نوفمبر 2023، على النحو التالي:

  • 1 دولار.. 3.75 ريال.
  • 2 دولار.. 7.50   ريال
  • 5 دولار..  18.76  ريال
  • 10 دولار.. 37.51  ريال
  • 15 دولار.. 56.27   ريال
  • 50 دولار..  187.56  ريال
  • 100 دولار.. 375.11    ريال
  • 250 دولار..   937.78 ريال
  • 500 دولار..   1.875 ريال
  • 1000 دولار.. 3.751  ريال

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