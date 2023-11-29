الدولي للمعارض BIE: إكسبو 2030 سيقام في الرياض القلب النابض لدولة شابة وديناميكية

السعودية تقود خطة استثمارية ضخمة بمجال النفط لتحسين حياة الملايين أهم مميزات وخصائص RiyadhExpo2030 تفاصيل المؤامرة الكبرى لاغتيال زعيم كوريا الشمالية بالسموم المشعة بوروسيا دورتموند يهزم ميلان بثلاثية ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الزعاق: هذه السنة سنة سمن وزبد وجراد وفقع ونخل باريس سان جيرمان يخطف تعادلًا مثيرًا أمام نيوكاسل برشلونة يصعد لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا دراسة تكتشف سببًا رئيسيًّا لوفاة الشباب في سن الأربعين نخلة بـ 6 سعفات.. ماذا تعرف عن شعار الرياض إكسبو 2030؟ فوز ثمين لـ مان سيتي ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا
ستستضيف المملكة العربية السعودية المعرض العالمي 2030 RiyadhExpo، بعد فوزها بالتصويت في باريس، اليوم الثلاثاء، وقد تمت الموافقة على ترشيح الرياض مندوبين من 119 دولة خلال الاقتراع الذي نظمه المكتب الدولي للمعارض (BIE)، المنظمة التي تشرف على معارض إكسبو الدولية ومقرها باريس.
وقال الحساب الرسمي لمكتب المعارض الدولي (BIE)، عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس مساء اليوم الثلاثاء: “تريد المملكة العربية السعودية تنظيم معرض إكسبو العالمي 2030 في الرياض، التي تعد القلب النابض لدولة شابة وديناميكية تشهد تحولًا غير مسبوق، وأن المعرض يمكن أن يشهد إجراءات ملموسة للتطوير”.
وتنافست الرياض مع مدينتي بوسان الكورية الجنوبية وروما الإيطالية، اللتين حصلتا على 29 و17 صوتًا على التوالي من إجمالي 165 مندوبًا شاركوا في التصويت.
حصلت المملكة العربية السعودية على أكثر من ثلثي إجمالي الأصوات، مما يعني أنه بموجب قواعد المكتب الدولي للمعارض ليست هناك حاجة لتنظيم جولة ثانية من الاقتراع.
ويأتي فوز الرياض بعد حملة طويلة لإقناع مندوبي المكتب الدولي للمعارض عبر جهود دبلوماسية واسعة وفعاليات فخمة. وكانت المملكة العربية السعودية تتواصل مع الكثير من دول العالم لإقناعهم بالفرص الاستثمارية الضخمة التي ستوفرها السعودية في نسخة الرياض إكسبو 2030، وفقًا لتصريحات مندوبي المكتب الدولي للمعارض لصحيفة “بوليتيكو”.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الماضي دعم فرنسا للترشيح السعودي، وهي الخطوة التي تبنتها الكثير من الدول فيما بعد، ويعد معرض إكسبو الدولي فرصة كبيرة لاستعراض جهود الدول في مجال التكنولوجيا والابتكار، مع توفير فرض ضخ الأموال بالكثير من المشروعات وتوفير فرص للعمل أيضًا.
ويعد إكسبو حدثًا تجاريًّا وثقافيًّا كبيرًا يُنظم لعرض مجموعة متنوعة من المنتجات والابتكارات أو لتبادل المعرفة في مجالات محددة.