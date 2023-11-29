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الدولي للمعارض BIE: إكسبو 2030 سيقام في الرياض القلب النابض لدولة شابة وديناميكية

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٩ صباحاً
الدولي للمعارض BIE: إكسبو 2030 سيقام في الرياض القلب النابض لدولة شابة وديناميكية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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ستستضيف المملكة العربية السعودية المعرض العالمي 2030 RiyadhExpo، بعد فوزها بالتصويت في باريس، اليوم الثلاثاء، وقد تمت الموافقة على ترشيح الرياض مندوبين من 119 دولة خلال الاقتراع الذي نظمه المكتب الدولي للمعارض (BIE)، المنظمة التي تشرف على معارض إكسبو الدولية ومقرها باريس.

إكسبو الرياض 2030

وقال الحساب الرسمي لمكتب المعارض الدولي (BIE)، عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس مساء اليوم الثلاثاء: “تريد المملكة العربية السعودية تنظيم معرض إكسبو العالمي 2030 في الرياض، التي تعد القلب النابض لدولة شابة وديناميكية تشهد تحولًا غير مسبوق، وأن المعرض يمكن أن يشهد إجراءات ملموسة للتطوير”.

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أهم مميزات وخصائص RiyadhExpo2030

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وتنافست الرياض مع مدينتي بوسان الكورية الجنوبية وروما الإيطالية، اللتين حصلتا على 29 و17 صوتًا على التوالي من إجمالي 165 مندوبًا شاركوا في التصويت.

فوز الرياض بتنظيم إكسبو 2030

حصلت المملكة العربية السعودية على أكثر من ثلثي إجمالي الأصوات، مما يعني أنه بموجب قواعد المكتب الدولي للمعارض ليست هناك حاجة لتنظيم جولة ثانية من الاقتراع.

ويأتي فوز الرياض بعد حملة طويلة لإقناع مندوبي المكتب الدولي للمعارض عبر جهود دبلوماسية واسعة وفعاليات فخمة. وكانت المملكة العربية السعودية تتواصل مع الكثير من دول العالم لإقناعهم بالفرص الاستثمارية الضخمة التي ستوفرها السعودية في نسخة الرياض إكسبو 2030، وفقًا لتصريحات مندوبي المكتب الدولي للمعارض لصحيفة “بوليتيكو”.

تأييد عالمي لإكسبو الرياض 2030

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الماضي دعم فرنسا للترشيح السعودي، وهي الخطوة التي تبنتها الكثير من الدول فيما بعد، ويعد معرض إكسبو الدولي فرصة كبيرة لاستعراض جهود الدول في مجال التكنولوجيا والابتكار، مع توفير فرض ضخ الأموال بالكثير من المشروعات وتوفير فرص للعمل أيضًا.

ويعد إكسبو حدثًا تجاريًّا وثقافيًّا كبيرًا يُنظم لعرض مجموعة متنوعة من المنتجات والابتكارات أو لتبادل المعرفة في مجالات محددة.

تعريف إكسبو ومدته

وكان أشهر إكسبو على مر العصور هو “معرض العالم” (World’s Fair) الذي بدأ في القرن التاسع عشر. في العصر الحديث، ويستمر معرض إكسبو عادة لعدة أشهر. يشارك فيه الدول والشركات لعرض إنجازاتها وابتكاراتها في مختلف المجالات مثل التكنولوجيا، والعلوم، والثقافة.

يعتبر إكسبو الرياض 2030 منصة لعرض التقدم والابتكار في مجالات متعددة مثل العلوم والتكنولوجيا والثقافة والفنون والعمارة والتراث. ويتوقع أن يشارك في الحدث أكثر من 190 دولة ويتوافد إليه ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.

شعار إكسبو الرياض

تحمل فعاليات إكسبو الرياض شعار “تحقيق طموحاتنا، تطوير سبل العيش المستدامة”. وتتنوع الفعاليات والمعارض التي ستقام خلال الحدث، حيث يتم عرض الابتكارات والمشاريع الرائدة في مجالات مثل الطاقة المستدامة والتكنولوجيا والثقافة والفنون.

يهدف إكسبو الرياض إلى تعزيز التفاعل والتبادل الثقافي والتجاري بين الدول المشاركة، وتعزيز الوعي بالقضايا العالمية الملحة مثل التنمية المستدامة والابتكار التكنولوجي. كما يوفر فرصًا للمشاركين لتبادل الخبرات والتعاون وتوسيع شبكاتهم العالمية.

إكسبو الرياض يعد حدثًا هامًّا للمملكة العربية السعودية والمنطقة بأكملها، حيث يسهم في تعزيز السياحة والاقتصاد والتنمية المستدامة. كما يعكس التزام المملكة بالابتكار والتقدم وتعزيز علاقاتها الدولية.

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