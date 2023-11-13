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الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز آل سعود

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٠ مساءً
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز آل سعود
المواطن - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن مشاري بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ــ إن شاء الله ــ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 30 / 4 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفره ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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