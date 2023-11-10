الديوان الملكي: وفاة يزيد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / يزيد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، خارج المملكة، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم الأحد الموافق 28 / 4 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.