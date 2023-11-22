الذباب يُحيل الكشتات إلى جحيم وعذاب سحب النفيض تغطي سماء الرياض أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء الحشد السياسي السعودي من أجل غزة أثبت أن السلام في بكين لا واشنطن يجب على العالم الاستماع لقادة البريكس في أزمة حرب غزة طرح قنوات MBC للاكتتاب يعزز مكانة السعودية كمركز إقليمي للمحتوى الإعلامي المدني يحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة: ابقوا في أماكن آمنة لم تحقق العلامة الكاملة .. فرنسا تسقط في فخ التعادل أمام اليونان منتخب ألمانيا يواصل نتائجه السلبية ويتعثر ضد النمسا وديًّا قبل عام .. المنتخب السعودي يحقق المعجزة ويهزم الأرجنتين بطلة العالم
اشتكى أستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند من انتشار الذباب في البر هذه الأيام، مشيرًا إلى أنه جرب العديد من الحلول لكن معظمها غير عملي.
وقال المسند :يعاني الكثير بل الكل من كثافة الذباب في البراري وفي المواقع المفتوحة على وجه التحديد، خاصة في أوقات الربيع والدفء كما في هذه الأيام ولله الحمد.
وتابع : ومكافحة الذباب في الأجواء المفتوحة مستحيلة للأفراد فما هو الحل؟ وأجاب : في البر جربت الكثير من الطرق لإبعاده عن جسمي ـ على الأقل ـ أما إبعاده عن أغراضك فشبه مستحيل إلا أن تستخدم ناموسية وهذه مسألة مرهقة وغير عملية.
وتفاعل العديد من المتابعين مع ما قاله المسند في محاولة لتقديم أفضل الحلول لمواجهة الذباب في الكشتات ورحلات البر.
وقال محمد الدوسري:” يوجد لدى محلات المبيدات مادة عبارة عن حبيبات صفراء تضعها في صحن بلاستيك في المكان الذي تجلس فيه تجذب الذباب وتقتله بالآلاف مجرب عندنا في المزرعة”
أما نورة الخشيبان فقالت :”يقولون الأولين (يالله سنة ذباب ولا سنة قراد) يكثر بالوقت الحالي لكثرة الربيع ويموت بدخول المربعانية والبرد، والقراد يكثر بالقحط وقلة الأمطار وجفاف الأرض”
بينما قال أحمد الشلاش :”الأجواء مناسبة لتكاثر الذباب الجو ما زال دافئًا إذا جاء البرد يموت الذباب”.