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الذباب يُحيل الكشتات إلى جحيم وعذاب

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٨ صباحاً
الذباب يُحيل الكشتات إلى جحيم وعذاب
المواطن - فريق التحرير

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اشتكى أستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند من انتشار الذباب في البر هذه الأيام، مشيرًا إلى أنه جرب العديد من الحلول لكن معظمها غير عملي.

وقال المسند :يعاني الكثير بل الكل من كثافة الذباب في البراري وفي المواقع المفتوحة على وجه التحديد، خاصة في أوقات الربيع والدفء كما في هذه الأيام ولله الحمد.

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مكافحة الذباب

وتابع : ومكافحة الذباب في الأجواء المفتوحة مستحيلة للأفراد فما هو الحل؟ وأجاب : في البر جربت الكثير من الطرق لإبعاده عن جسمي ـ على الأقل ـ أما إبعاده عن أغراضك فشبه مستحيل إلا أن تستخدم ناموسية وهذه مسألة مرهقة وغير عملية.

وتفاعل العديد من المتابعين مع ما قاله المسند في محاولة لتقديم أفضل الحلول لمواجهة الذباب في الكشتات ورحلات البر.

المبيدات الحشرية

وقال محمد الدوسري:” يوجد لدى محلات المبيدات مادة عبارة عن حبيبات صفراء تضعها في صحن بلاستيك في المكان الذي تجلس فيه تجذب الذباب وتقتله بالآلاف مجرب عندنا في المزرعة”

أما نورة الخشيبان فقالت :”يقولون الأولين (يالله سنة ذباب ولا سنة قراد) يكثر بالوقت الحالي لكثرة الربيع ويموت بدخول المربعانية والبرد، والقراد يكثر بالقحط وقلة الأمطار وجفاف الأرض”

بينما قال أحمد الشلاش :”الأجواء مناسبة لتكاثر الذباب الجو ما زال دافئًا إذا جاء البرد يموت الذباب”.

 

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