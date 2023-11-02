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تطورات يمكن أن تساعد في تصميم العلاج بشكل أكثر دقة

الذكاء الاصطناعي يشخص السرطان بدقة ويتفوق على الأطباء

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ صباحاً
الذكاء الاصطناعي يشخص السرطان بدقة ويتفوق على الأطباء
المواطن - فريق التحرير

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لم يعد الحديث عن الذكاء الاصطناعي يقتصر على تقديم إجابات ذكية وسريعة أو تقديم حلول لبعض المشكلات، بل تعدى ذلك ليقوم بتشخيص مرض السرطان بدقة مضاعفة تفوق الإجراء التقليدي بأخذ خزعة من المريض.

وأشارت أبحاث مجلة “لانسيت” إلى أنه يمكن تشخيص السرطان بواسطة الذكاء الاصطناعي بدقة مضاعفة مقارنة بالأطباء الذين يقومون بأخذ خزعة، بحسب ما نقلت صحيفة “تلغراف” البريطانية.

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واستكشفت دراسة أجرتها مؤسسة Royal Marsden NHS Foundation Trust ومعهد أبحاث السرطان استخدام الذكاء الاصطناعي في تصنيف عدوانية المرض.

كذلك أجرى الباحثون الدراسة على الساركوما، وهو نوع من السرطان يتطور في الأنسجة الضامة في الجسم، مثل الدهون والعضلات والأعصاب حيث تم تشخيص حوالي 4300 حالة في إنجلترا سنويًّا.

ويأمل الباحثون الآن أن يتم تطبيق خوارزميتهم على مجموعة من أنواع السرطان.

استخدام الأشعة المقطعية

واستخدم الفريق الأشعة المقطعية لـ170 مريضًا من مرضى رويال مارسدن المصابين بنوعين من الأورام اللحمية.

وباستخدام بيانات من عمليات المسح، أنشأوا خوارزمية ذكاء اصطناعي تم اختبارها بعد ذلك على 89 مريضًا من مراكز في أوروبا والولايات المتحدة.

وصنفت التكنولوجيا بدقة مدى احتمالية أن يكون الورم عدوانيًّا بنسبة 82% من الحالات، في حين كانت فحوصات الخزعات دقيقة في 44% من الحالات.

تفوق على أطباء الأشعة

كما تفوق الذكاء الاصطناعي على أطباء الأشعة في قدرته على التمييز بين نوعين من الأورام اللحمية.

وقال الباحثون: إن مثل هذه التطورات يمكن أن تساعد أيضًا في تصميم العلاج بشكل أكثر دقة.

يشار إلى أن النتائج نشرت في مجلة لانسيت للأورام، ويأمل الباحثون أن يتم تطبيق هذه التقنية في الوقت المناسب على أنواع أخرى من السرطان.

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