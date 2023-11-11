كريم بنزيما يُكرر رقم كورونادو أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق مندوسا سابع إقالة في دوري روشن ساعات تفصل لوبيتيغي عن قيادة الاتحاد الرئيس الإيراني يصل الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية مساعٍ دبلوماسية وإنسانية.. جهود سعودية على كافة الأصعدة لدعم الفلسطينيين أرقام مميزة لـ كورونادو ضد أبها مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة تعليم جازان يستقبل 170 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات نهاية الفصل الأول قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكلٍ استثنائي اليوم
وصل إلى الرياض، اليوم، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.
فيديو | الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يصل إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية#قمة_عربية_إسلامية_بالسعودية#الإخبارية pic.twitter.com/urfA4GGTLP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2023
يذكر أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكلٍ استثنائي في الرياض اليوم السبت 27 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 11 نوفمبر 2023م، عوضًا عن “القمة العربية غير العادية” و”القمة الإسلامية الاستثنائية” اللتين كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه؛ حيث يأتي ذلك استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.