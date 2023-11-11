الرئيس الإيراني يصل الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية

وصل إلى الرياض، اليوم، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

رئيس إيران يصل إلى الرياض

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

فيديو | الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يصل إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية#قمة_عربية_إسلامية_بالسعودية#الإخبارية pic.twitter.com/urfA4GGTLP — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2023

قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية

يذكر أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكلٍ استثنائي في الرياض اليوم السبت 27 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 11 نوفمبر 2023م، عوضًا عن “القمة العربية غير العادية” و”القمة الإسلامية الاستثنائية” اللتين كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه؛ حيث يأتي ذلك استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.