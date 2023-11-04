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خلال مواجهة الاتفاق اليوم

الرائد يبحث عن الفوز الثاني في دوري روشن

السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
الرائد يبحث عن الفوز الثاني في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في استعادة توازنه بدوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الاتفاق اليوم.

مباراة الاتفاق ضد الرائد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتفاق ضد الرائد عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب نادي الاتفاق، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 20 نقطة، فيما يتذيل الفريق الريداوي الترتيب برصيد 5 نقاط.

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @Ettifaq

البحث عن الفوز الثاني

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في استعادة توازنه، وتحقيق الفوز الثاني في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث يعود انتصاره الوحيد إلى الجولة الرابعة، عندما فاز على الرياض بثلاثية نظيفة.

الرائد
لاعبو الفريق – المصدر spl

واكتفى الفريق الريداوي بالتعادل بعد ذلك في مباراتين أمام الفيحاء والخليج، وخسر 5 مواجهات في دوري روشن السعودي ضد كل من؛ النصر، التعاون، الأخدود، الحزم والفتح.

وبات الفريق الريداوي مهددًا بالهبوط في ظل النتائج السلبية له بدوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث فاز مرة، وتعادل مرتين وخسر 8 مرات، وسجل 10 أهداف، واستقبل 21 هدفًا.

الرائد
لاعبو الفريق – المصدر spl

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