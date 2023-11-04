الرائد يبحث عن الفوز الثاني في دوري روشن النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الخليج أرقام سلبية تُلاحق الاتحاد مع نونو سانتو القصاص من مواطن قتل آخر بطلقات نارية في الرياض خلال أسبوع.. ضبط 16695 مخالفاً بينهم 18 متورطاً بجرائم موجبة للتوقيف ميتروفيتش ماكينة أهداف لا تتوقف إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي 3 مناطق: أمطار غزيرة توخوا الحذر سالم الدوسري يُسير على خُطى الشمراني كريم بنزيما يُفضل بيدري على بيلبنجهام وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن
يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في استعادة توازنه بدوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الاتفاق اليوم.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتفاق ضد الرائد عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب نادي الاتفاق، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 20 نقطة، فيما يتذيل الفريق الريداوي الترتيب برصيد 5 نقاط.
ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في استعادة توازنه، وتحقيق الفوز الثاني في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث يعود انتصاره الوحيد إلى الجولة الرابعة، عندما فاز على الرياض بثلاثية نظيفة.
واكتفى الفريق الريداوي بالتعادل بعد ذلك في مباراتين أمام الفيحاء والخليج، وخسر 5 مواجهات في دوري روشن السعودي ضد كل من؛ النصر، التعاون، الأخدود، الحزم والفتح.
وبات الفريق الريداوي مهددًا بالهبوط في ظل النتائج السلبية له بدوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث فاز مرة، وتعادل مرتين وخسر 8 مرات، وسجل 10 أهداف، واستقبل 21 هدفًا.