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خلال مواجهة الشباب اليوم

الرائد يبحث عن فوز غائب من 8 جولات

الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١١ مساءً
الرائد يبحث عن فوز غائب من 8 جولات
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام نظيره الشباب اليوم.

الشباب ضيفًا على الفريق الريداوي

ومن المقرر أن يلعب الرائد ضد الشباب، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي التعاون، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

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مباراة الرائد ضد الشباب
موعد مباراة اليوم – المصدر @alraedclub

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق الريداوي جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

الرائد يسعى لتحقيق الفوز

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد مباراة اليوم، بهدف استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه منذ 8 جولات، حيث خسر 5 مرات، وتعادل سلبيًا في 3 لقاءات أمام الاتفاق، الخليج، والفيحاء.

ولم ينجح الفريق الريداوي سوى في تحقيق فوز وحيد في دوري روشن السعودي، كما ودع منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ32، بعد الخسارة ضد النجمة بهدفين مقابل هدف، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

الرائد
لاعبو الفريق الريداوي – المصدر @SPL

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