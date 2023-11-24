الرائد يسجل ثنائية في الطائي بالشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الرائد، الشوط الأول من مباراة الطائي متفوقًا بنتيجة 2- 1، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن.

وسجل لـ رائد التحدي كل من جوليو تفاريس ومطلق الحريجي في الدقيقتين الـ 12 والـ27.

بينما سجل للطائي اللاعب بيرناردو مينساه في الدقيقة الـ45 من عمر المباراة من ركلة جزاء.

هدددددف!⚽

تفاريس يسجل الهدف الأول للرائد من علامة الجزاء 🔥⚽ الطائي 0 – 1 الرائد#دوري_روشن_السعودي

⁧#الطائي_الرائد | ⁦#SSC pic.twitter.com/iOQ1jkCH1M — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 24, 2023