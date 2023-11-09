الرائد يُفاجئ الشباب ويهزمه بثنائية

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الرائد فوزًا ثمينًا على نادي الشباب بنتيجة 2- 1، وذلك في افتتاح مباريات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وسجل اللاعب المغربي كريم البركاوي الهدف الأول لرائد التحدي في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، من عمر المباراة، سجل اللاعب جوليو تفاريس الهدف الثاني لرائد التحدي في الدقيقة الـ57.
وعند حلول الدقيقة الـ 93 قلص نادي الشباب الفارق عبر نجمه المغربي رومان سايس.
ويتواجد الرائد بعد المباراة في المركز الـ16 برصيد 9 نقاط، أما الليث فتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز العاشر.
ثنائية البركاوي وتفاريس تصعد بالرائد للمركز الـ16 "مؤقتا"
📺 شاهد أهداف المباراة ⬇️#دوري_روشن_السعودي
#الرائد_الشباب| #SSC pic.twitter.com/TfoemLjazb
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 9, 2023