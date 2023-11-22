الربيعة يقف على سير وآليات دخول المساعدات الإنسانية السعودية إلى غزة

وقف المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة برفقته سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي وفريق مختص من المركز وممثلين من جمعية الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، على سير وآليات دخول المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة العربية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ودشن الربيعة إحدى القوافل الإغاثية المتجهة إلى معبر رفح الحدودي، ومن ثم زار المستودعات وأشرف على مراحل تجهيز وتسيير القوافل الإغاثية السعودية، ووقف على الإجراءات التنسيقية مع الجهات ذات العلاقة المسؤولة عن إدخال المساعدات إلى داخل القطاع.

زيارة لمعبر رفح

كما زار والوفد المرافق معبر رفح واطلع على الترتيبات وحجم القوافل الإغاثية وسير العمليات الإنسانية في المعبر، انطلاقًا من رغبة المملكة في الإسراع بدخول أكبر قدر من المواد الإغاثية لسد حاجة المتضررين.

وأوضح الدكتور عبدالله الربيعة في تصريح صحفي أنه في إطار التوجيهات السامية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بقيام مركز الملك سلمان للإغاثة بإطلاق حملة شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر منصة (ساهم)، جرى اليوم تفقد المساعدات الإغاثية السعودية التي اشتملت على المواد الغذائية والإيوائية والطبية وسيارات إسعاف التي يتم نقلها عبر الجسرين الإغاثيين الجوي والبحري.

إجمالي المساعدات

وكشف أن إجمالي الطائرات الإغاثية التي سيّرها المركز حتى اليوم بلغت (15) طائرة، فيما بلغت حمولة الباخرة الأولى 1050 طنًا وتعد أولى طلائع الجسر البحري، مفيدًا أن الباخرة الثانية ستبحر يوم السبت المقبل فيما ستبحر الباخرة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل بمشيئة الله.

وأشار إلى أن هذه القافلة التي تم تدشينها اليوم تمثل أكثر من (326) شاحنة ستتحرك تباعًا إلى معبر رفح ومنه إلى قطاع غزة تواصلًا للقوافل الإغاثية السعودية التي دخلت إلى القطاع خلال الأيام السابقة، وستتلوها قوافل أخرى خلال الفترة المقبلة، شاكرًا حكومة جمهورية مصر العربية على تقديمها كافة التسهيلات التي أسهمت في أداء المركز عمله الإنساني في استقبال وصول الجسور الجوية والبحرية المقدمة من المملكة العربية السعودية وتسييرها إلى قطاع غزة.