Icon

مجلس الوزراء: الموافقة على إنشاء المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية Icon الرميان: السعودية تمتلك عوامل نادرة لتمكين الألعاب والرياضات الإلكترونية عالمياً Icon خلال أكتوبر.. ارتفاع عدد الحاويات المناولة لـ”موانئ” السعودية 5.31% Icon 135 وظيفة شاغرة لجميع المؤهلات بتخصصي الملك فيصل Icon مفاجأة سارة من مانشستر يونايتد لـ تين هاج رغم التهديد بإقالته Icon برنامج ريف: السجل التجاري لا يؤثر على الدعم Icon سبب انسحاب الاتفاق من صفقة سانشو Icon حساب المواطن: حالتان تستوجبان إيقاف الدعم عن المستفيد Icon خولين لوبتيغي عشق ريال مدريد فطُرد من تدريب منتخب إسبانيا Icon لحظة إفراغ حمولة طائرة إغاثية سعودية في العريش تمهيدًا لنقلها إلى غزة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أشبه باقتصاد قائم بذاته مع قطاعات عديدة مصاحبة له

الرميان: السعودية تمتلك عوامل نادرة لتمكين الألعاب والرياضات الإلكترونية عالمياً

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٠ مساءً
الرميان: السعودية تمتلك عوامل نادرة لتمكين الألعاب والرياضات الإلكترونية عالمياً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، إن قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بات اليوم أشبه باقتصاد قائم بذاته مع قطاعات عديدة مصاحبة له، مشيراً إلى أنه يعد أحد أسرع القطاعات نمواً في العالم، إذ يتزايد عدد شركات هذا القطاع بالتوازي مع تنامي أعداد الجماهير، كما تتزايد أنواع الأجهزة والمنصّات المخصّصة له.

الألعاب والرياضات الإلكترونية

وأشار الرميان إلى الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، والتي تظهر أهميتها من خلال النظرة المتكاملة التي تقدّمها الاستراتيجية لكامل سلسلة القيمة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وذلك من خلال 86 مبادرة سيقوم بإطلاقها وإدارتها نحو 20 جهة حكومية بمشاركة القطاع الخاص، وتشمل حاضنات أعمال، وفعاليات كبرى، وأكاديميات تعليمية تضمن مواكبة وتيرة النمو المتسارعة في القطاع ضمن 8 محاور تشمل كامل سلسلة القيمة.

قد يهمّك أيضاً
5 ملايين طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول

5 ملايين طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول

لحظة سقوط صندوق الأدوات من رواد ناسا في الفضاء

لحظة سقوط صندوق الأدوات من رواد ناسا في الفضاء

من بين أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية هي إطلاق مساهمات اقتصادية تصل إلى 50 مليار ريال بحلول عام 2030، كما سيخلق أكثر من 39 ألف فرصة عمل في التنمية والنشر والبنية التحتية والمهن الأخرى خلال نفس الفترة.

الاستثمار في القطاع

وأوضح الرميان أن الصندوق استثمر في هذا القطاع انطلاقاً من استراتيجيته الهادفة إلى الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، إذ من المتوقع أن ينمو القطاع عالمياً بمعدل نمو سنوي إجمالي يتجاوز 13% خلال عام 2023، علماً أن النمو المتوقع للقطاع في المملكة سيصل إلى 250% نهاية عام 2030.

يذكر أن السعودية، أطلقت في نوفمبر 2021، مجموعة “سافي غايمز” وهي مجموعة للألعاب الإلكترونية تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ويرأس مجلس إدارتها رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وتهدف المجموعة إلى تطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي.

واستحوذت المجموعة في هذا الإطار على شركتي “إي إس إل” (ESL)، و”فيس إت” (FACEIT)، الرائدتين في قطاع الرياضات الإلكترونية، وتم دمجهما تحت شركة “إي إس إل فيس إت غروب”. كما استحوذت مجموعة “سافي” على شركة “سكوبلي” (Scopely)، المتخصّصة في نشر وتطوير الألعاب الإلكترونية للهواتف الجوالة.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إدارة تعليم الرياض تحدد موعد بدء الدوام الشتوي
السعودية اليوم

إدارة تعليم الرياض تحدد موعد بدء الدوام...

السعودية اليوم
سعود بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود في ذمة الله
السعودية اليوم

سعود بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود...

السعودية اليوم
اشتباك جمال بلماضي مع لاعبه يشعل غضب الجزائريين
الرياضة

اشتباك جمال بلماضي مع لاعبه يشعل غضب...

الرياضة
واقعة غريبة لطيار أمريكي حاول إيقاف محرك طائرة في الهواء
غرائب

واقعة غريبة لطيار أمريكي حاول إيقاف محرك...

غرائب
علامات تدل أن الخطر يهدد الحياة الزوجية
السعودية اليوم

علامات تدل أن الخطر يهدد الحياة الزوجية

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة حلول الأولى
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة حلول الأولى

وظائف
نوير يعود لحراسة البايرن بعد غياب 350 يومًا
الرياضة

نوير يعود لحراسة البايرن بعد غياب 350...

الرياضة
بيع تذاكر مباراة التعاون والاتحاد مستمر
آخر الاخبار

بيع تذاكر مباراة التعاون والاتحاد مستمر

آخر الاخبار