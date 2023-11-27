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اختيار الجهة الفائزة من خلال الاقتراع الإلكتروني

الرياض تحلق في الصدارة.. إعلان المدينة الفائزة بتنظيم إكسبو 2030 غداً

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ صباحاً
الرياض تحلق في الصدارة.. إعلان المدينة الفائزة بتنظيم إكسبو 2030 غداً
المواطن - فريق التحرير

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في الساعة الخامسة عصر يوم غد الثلاثاء، بمشيئة الله، سيعلن المكتب العالمي للمعارض على موقعه بمنصة إكس، اسم المدينة الفائزة بتنظيم المعرض العالمي لعام 2030، وذلك من بين ثلاث مدن متنافسة هي الرياض وروما وبوزان (كوريا الجنوبية).

مشروعات وطموحات

وقبل ذلك، وبدءاً من الساعة الواحدة والنصف، ستتاح الفرصة للبعثات السعودية والإيطالية والكورية الجنوبية أن تعرض، للمرة الأخيرة، أمام الجمعية العامة في دورتها الـ173، مشروعها وطموحاتها وتفاصيل خطتها والفائدة المرجوة منها.

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بعد ذلك، سيتم اختيار الجهة الفائزة من خلال الاقتراع الإلكتروني للدول الأعضاء الـ180 وفق مبدأ “صوت واحد لكل بلد”.

وينص القانون الداخلي المعمول به في المكتب الدولي للمعارض، على أن الفوز منذ دورة الاقتراع الأولى يفترض الحصول على ثلثي الأصوات.

وبما أن أمراً كهذا يبدو بعيد الحصول هذه المرة، فإن المدينة التي تحل في المرتبة الثالثة (الأخيرة) في الجولة الأولى، تخرج من السباق.

وفي الجولة الثانية، تفوز المدينة التي تحصل على العدد الأكبر من الأصوات. ومع إتمام هذه العملية، ينتهي مسلسل التشويق المتواصل منذ أشهر طويلة بالنظر لأهمية الحدث العالمي ولتبعاته السياسية والاقتصادية والثقافية، وخصوصاً للشهرة التي يوفرها للبلد الفائز، الأمر الذي يفسر التنافس الحاد والإمكانات الإعلامية والجهود السياسية والدبلوماسية التي يبذلها كل طرف ليكون الجهة الفائزة.

الرياض مكان إستراتيجي لـ إكسبو 2030

يستهدف عرض الرياض العالمي لاستضافة معرض إكسبو 2030 الحاجة إلى التنمية المستدامة العالمية، تحت شعار “حقبة التغيير: معًا نستشرف المستقبل”، لتخيل مستقبل أفضل.

وهناك عدة أسباب تجعل من الرياض مكانًا إستراتيجيًّا وحيويًّا لاستضافة إكسبو 2030 وهي كالتالي:

  1. بفضل تأشيرة المعرض الخاصة، سيستمتع حوالي 28 مليون زائر بسهولة الوصول عبر مطار الملك سلمان الدولي الجديد. وسينقلهم خط مترو جديد إلى موقع الحدث في محطة واحدة فقط. تضمن إمكانية الوصول إلى جميع أجنحة الدول المشاركة في المعرض، مما يسمح لهذه الدول بعرض ثقافاتها وأولوياتها وأهدافها لأكبر عدد ممكن من الجمهور.
  2. إمكانية التجول أيضًا في أنحاء الرياض الأوسع. يمكن للزوار الذين يحضرون معرض إكسبو العالمي استكشاف الفرص السياحية الهائلة التي توفرها الرياض، والانغماس في الأماكن الرياضية بالمدينة، ومواقع التراث الثقافي، والأحداث ذات المستوى العالمي.
  3. المشاركة الكاملة والمتساوية لكافة الدول، حيث تقترح السعودية مستوى لا مثيل له من الدعم للمشاركين. كما تم تصميم حزمة المساعدة الخاصة بمعرض الرياض إكسبو 2030 لمساعدة 100 دولة على عرض أفكارها في هذا الحدث. ويتضمن الدعم بناء جناح، وتطوير المحتوى، والتوظيف، والفعاليات، والتواصل، مما يسمح للدول المشاركة بتنظيم أنشطة ثقافية وترفيهية مختلفة.
  4. وتستعد الرياض للانتهاء من أعمال البناء في موقع إكسبو بحلول فبراير 2028، قبل الموعد المحدد، للسماح للدول بالبدء في بناء أجنحتها. ولزيادة تمكين الانتقال السلس، تقدم الرياض عرضًا بجناحها المخصص في معرض إكسبو العالمي 2025 أوساكا لدعم الدول المشاركة في رحلتها إلى إكسبو 2030.
  5. يمتلك عرض الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030 العديد من الفرص التجارية. وكجزء من هدف العاصمة المتمثل في أن تصبح مركزًا عالميًّا للتمويل والتجارة والرياضة والترفيه، سيقوم مركز مشتريات إكسبو بتسهيل عملية المشاركة أمام الشركات والمستثمرين الدوليين لاستكشاف الفرص والانضمام إلى المشروعات المختلفة. وسيستضيف المعرض نفسه أيضًا منتدى الاستثمار العالمي، الذي سيجمع بين أصحاب الأعمال لمناقشة سبل تطوير حلول للأولويات العالمية، مثل المدن الذكية، والتنقل، والأصول الخضراء.

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