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تحت شعار "السعودية موطن البطولات"

الرياض تستضيف المعرض السعودي للرياضة يونيو المقبل

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٩ صباحاً
الرياض تستضيف المعرض السعودي للرياضة يونيو المقبل
المواطن - فريق التحرير

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ينطلق المعرض السعودي للرياضة ومستلزماتها في العاصمة الرياض خلال الفترة من 4 إلى 7 يونيو 2024 في نسخته الأولى تحت شعار “السعودية موطن البطولات” بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض كأول حدث رائد متخصص يهدف إلى تعزيز تطوير صناعة الرياضة واللياقة البدنية والصحة في المملكة العربية السعودية وتوفير منصة للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها لجمهور أوسع، حيث يعد المعرض فرصة فريدة للشركات ورجال الأعمال والأفراد للتواصل مع المتخصصين في هذا المجال ، وعرض أحدث اتجاهاتهم وابتكاراتهم واستكشاف فرص جديدة للنماء والازدهار.

دعم سخي من القيادة

وثمن المشرف العام على المعرض “أحمد مجاهد” الدعم السخي من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي الذي أسهم في الطفرة الكبيرة التي تشهدها الرياضة، حيث أصبحت المملكة واجهة عالمية للرياضات المختلفة من خلال الأحداث الرياضية والبطولات العالمية الكبرى التي استضافتها أرض المملكة وما حققته من نجاح باهر في تنظيمها وإبرازها بالشكل الأمثل.

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اهتمام عالمي

وبيّن “مجاهد” أن معرض الرياضة السعودي يأتي لإلقاء الضوء على الأحداث الرياضية وإعطاء المجال للقائمين على تنظيم تلك الأحداث لعرض مساهماتهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 في تنمية قطاع الرياضة والعمل على تحقيق جودة الحياة لأبناء المملكة،وخلق المزيد من فرص العمل وإضافة المزيد من الشغف، حيث يخصص المعرض أماكن للتعريف بالرياضات المختلفة وكذلك متطلبات المرافق الرياضية علاوة على أقسام المعدات والأجهزة الرياضية والبدنية.

وأشار إلى أن المعرض يحظى باهتمام عالمي ومن المتوقع مشاركة أكثر من 250 مشاركاً فيما يتوقع أن يتجاوز عدد الزوار أكثر من 50 ألف زائر وسط حضور من أكبر موردي المعدات الرياضية ومصنعي معدات اللياقة البدنية، فضلاً عن موردي البنية التحتية الرياضية وماركات الملابس الرياضية إلى جانب شركات الصحة. حيث يسعى المعرض إلى تنوع العارضين والمشاركين لمواكبة التوجهات الحديثة في القطاع الرياضي بالمملكة.

 

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