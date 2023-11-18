الرياض دون هداف أجنبي بدوري روشن

تمتلك جميع فرق دوري روشن السعودي هدافًا من اللاعبين الأجانب، باستثناء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض.

الرياض بدون هداف أجنبي

ودعم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض صفوفه بـ3 لاعبين أجانب، إلا أن هدافه بعد مرور 13 جولة من دوري روشن السعودي، هو صالح آل عباس.

وانضم صالح آل عباس إلى صفوف الرياض في الميركاتو الصيفي، قادمًا من الفيصلي، ونجح في تسجيل 5 أهداف، حيث بدأ الموسم كأساسي، ثم جلس على مقاعد البدلاء بعد اكتمال التعاقدات، قبل أن يعود مجددًا للتشكيلة الأساسية.

وقامت إدارة النادي بضم 3 لاعبين أجانب في مركز الهجوم، وهم؛ الزيمبابوي نوليدج موسونا، الإسباني خوانمي، والجامايكي أندري جراي، وسجلوا 4 أهداف، فيما يملك صالح آل عباس بمفرده 5 أهداف.

مواجهة قوية ضد التعاون

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض لمواجهة التعاون على ملعبه في بريدة، يوم 24 نوفمبر الجاري، بعد فترة التوقف الدولي الحالية، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الضيف المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.