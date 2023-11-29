الرياض يطمح لتحقيق الفوز الثاني تواليًا

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض، لتحقيق الفوز في مباراته المقبلة ضد الحزم، ومواصلة التقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.
ومن المقرر أن يلعب الرياض ضد الحزم، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، على استاد الأمير فيصل بن فهد.
وقبل مباراة الغد، يتواجد أصحاب الأرض في المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في المركز الأخير برصيد 7 نقاط.
ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض مباراة الغد بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في الفوز على التعاون بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، ويطمح لتحقيق انتصارين متتاليين للمرة الأولى هذا الموسم.
على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم لاستعادة توازنه بعد خسارته الثقيلة بتسعة أهداف دون رد ضد الهلال، ويسعى اللاعبون لتحقيق الفوز ومصالحة الجماهير، وإنعاش فرص البقاء بدوري روشن.