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في الجولة الـ14

الرياض يقلب الطاولة على التعاون باللحظات الأخيرة

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٨ مساءً
الرياض يقلب الطاولة على التعاون باللحظات الأخيرة
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الرياض فوزًا ثمينًا على حساب نادي التعاون بنتيجة 2- 1، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان البرازيلي جواو بيدرو سجل الهدف الأول لسكري القصيم في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

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التعاون ضد الرياض 

وفي الشوط الثاني، نجح فريق الرياض في العودة وتسجيل هدف التعادل عبر اللاعب صالح العباس في الدقيقة الـ73، ثم خطف اللاعب بيراما توري الهدف الثاني لنادي الرياض في الدقيقة الـ100 من ركلة جزاء.

التعاون ضد الرياض - 1

وبعد المباراة أصبح رصيد الرياض بعد الفوز 15 نقطة في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد سكري القصيم عند 25 نقطة في المركز الخامس.

التعاون والرياض

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