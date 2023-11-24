الرياض يقلب الطاولة على التعاون باللحظات الأخيرة

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الرياض فوزًا ثمينًا على حساب نادي التعاون بنتيجة 2- 1، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان البرازيلي جواو بيدرو سجل الهدف الأول لسكري القصيم في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

التعاون ضد الرياض

وفي الشوط الثاني، نجح فريق الرياض في العودة وتسجيل هدف التعادل عبر اللاعب صالح العباس في الدقيقة الـ73، ثم خطف اللاعب بيراما توري الهدف الثاني لنادي الرياض في الدقيقة الـ100 من ركلة جزاء.

وبعد المباراة أصبح رصيد الرياض بعد الفوز 15 نقطة في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد سكري القصيم عند 25 نقطة في المركز الخامس.

هدددددف! هدف مبكر للتعاون عن طريق جواو بيدرو🔥⚽ التعاون 1 × 0 الرياض#التعاون_الرياض#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/pUSDNTssFO — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 24, 2023

هدددددف! صالح آل عباس يسجل هدف التعادل للرياض🔥⚽ التعاون 1 × 1 الرياض#التعاون_الرياض#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/issoDzTf4w — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 24, 2023