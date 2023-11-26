الزامل يقترح قصر حفلات الزواج على الشاي والقهوة بلا مفاطيح

اقترح الكاتب وليد الزامل تقليص نفقات الزواج والتخلص من بعض العادات المكلفة لأهل العروسين وأبرزها المفاطيح.

وقال الزامل: أقترح أن تكون حفلات الزواج مجرد حضور وتهنئة وشرب شاي وقهوة مع تمر دون تكاليف إضافية أو مفاطيح..!!

لا للإسراف

وقد تباينت ردود الفعل على اقتراح الزامل ما بين مؤيد ومعارض حيث قال أحد المتابعين من حساب باسم عبدالله: “أنا مع هذا الرأي، واللي يقول ليش ما تطبقه على تحت يدك، أقولهم: الرأي أو الفكرة لن تكون مقبولة اجتماعيًا اذا لم يؤمن بها جزء كبير من المجتمع، حتى إذا طبقتها أنا تشجع غيري وطبقها”.

أما هديل فقالت: “مختصره نعم أؤيد – المفاطيح إذا صاروا اثنين لا يمانع أفضل من عشرين … {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} “.

توزيعات وضيافة

وعلقت إحدى النساء بالقول: “يا ليت على كذا عندنا بعضهم شهر وبعضهم أسبوع أو أسبوعين استقبال الناس من عقد الملكة وتعال حط عشاء أول يوم وبعدين توزيعات وضيافة كل يوم وفي الزواج توزيعات وضيافة وغير العشاء وبعد الزواج تعال ضع توزيعات وضيافة مدة تزيد على أسبوع وأكثر أم العروس في بيتها وأم المعرس في بيتها”.

تعديل العرف

فيما قال غانم الغامدي:” فكرة معتبرة جدًا، توفر القصر والضيافة على المقبلين على الزواج، الإعلان للزواج بيحصل والتهنئة تصل والكثير الآن يبارك ويغادر قبل العشاء فيحصل هدر للمال والنعمة في آن واحد، لا خلاف شرعي والعرف يعدل”.

إكرام الضيف

وعلى النقيض من ذلك حاول البعض تبرير ما يتم من ولائم في الأفراح حيث قال أحد المتابعين: من الإسلام إكرام الضيف ورد العديد من المواقف التي تحث على إكرام الضيف وحسن استقباله: قال ﷺ: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه” إبراهيم عليه السلام لما حضر إليه الملائكة في صورة بشر قال تعالى (فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين) فهل من المنطق أقدم لضيوفي شاي وقهوه فقط.