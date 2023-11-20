الزكاة تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة البحر الأحمر الدولية تحقق رقمًا قياسيًا في تصنيف LEED الوقاية ضرورية للمحافظة على صحة الطفل في الشتاء مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 15 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة توكلنا: تغيير رقم جوال المستفيد يتم في أبشر أولاً هل الاستحمام بالماء البارد يسبب النزيف؟ سعود الطبية توضح مضاعفات إنفلونزا المعدة وطرق الوقاية والعلاج لقطات لجريان وتدفق سيول الداهنة بين المجمعة وشقراء أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد وانخفاض الحرارة على 8 مناطق الشركات الأجنبية تسابق الزمن لفتح مقرات إقليمية في السعودية
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 30 من شهر نوفمبر الجاري.
وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني zatca.gov.sa ، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA)، وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (@Zatca_Care ) Xأو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).
وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.