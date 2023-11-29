3 توصيات بشأن تربية الأغنام في الشتاء تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الخليج ثعبان يختبئ عند باب المنزل ويفاجئ شابًا بلدغة في الأحساء الزمالك يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في مودرن فيوتشر أوكلاند سيتي يصل دبي ويبدأ تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد توقعات بـ عصف رعدي يومي السبت والأحد المقبلين 5 غيابات لـ الهلال ضد النصر أنامل السبعينيات تلوّن رسومات الأجيال الجديدة في فن الجداريات جامعة الأميرة نورة تفتح باب التقديم على 21 برنامجًا أكاديميًّا 5 شروط لبرنامج نقل المديونية في سكني
عاد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لطريق الانتصارات في الدوري المصري، وذلك بعد فوزه مساء اليوم على نادي مودرن فيوتشر بنتيجة 2- 0 في الجولة السابعة من عمر المسابقة.
وسجل الفريق الأبيض هدفين في الشوط الأول عبر كل من أحمد سيد زيزو والسنغالي إبراهيما نداي في الدقيقتين الـ 40 والـ 48 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، ظل الفريق الأبيض محافظًا على الفوز ليصبح رصيده 11 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد مودرن فيوتشر عند 12 نقطة في المركز الرابع.
وفي يوم الخميس غدًا تُقام مباريات “الاتحاد السكندري ضد زد إف سي” و”طلائع الجيش ضد الجونة” و”فاركو ضد المقاولون العرب”.
وتُختتم مباريات الجولة السابعة بعد غدٍ الجمعة المقبل بإقامة 3 مباريات وهم “إنبي ضد المصري” و”الداخلية ضد بلدية المحلة” و”البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا”.