الزمالك يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في مودرن فيوتشر

عاد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لطريق الانتصارات في الدوري المصري، وذلك بعد فوزه مساء اليوم على نادي مودرن فيوتشر بنتيجة 2- 0 في الجولة السابعة من عمر المسابقة.

الزمالك ضد مودرن فيوتشر

وسجل الفريق الأبيض هدفين في الشوط الأول عبر كل من أحمد سيد زيزو والسنغالي إبراهيما نداي في الدقيقتين الـ 40 والـ 48 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، ظل الفريق الأبيض محافظًا على الفوز ليصبح رصيده 11 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد مودرن فيوتشر عند 12 نقطة في المركز الرابع.

وفي يوم الخميس غدًا تُقام مباريات “الاتحاد السكندري ضد زد إف سي” و”طلائع الجيش ضد الجونة” و”فاركو ضد المقاولون العرب”.

وتُختتم مباريات الجولة السابعة بعد غدٍ الجمعة المقبل بإقامة 3 مباريات وهم “إنبي ضد المصري” و”الداخلية ضد بلدية المحلة” و”البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا”.