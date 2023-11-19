السبب الوحيد وراء فشل هازارد مع ريال مدريد

أوضح البلجيكي إدين هازارد، نجم الكرة البلجيكية وريال مدريد الإسباني سابقًا، السبب الذي أدى لرحيله عن الريال في يونيو الماضي.

وكان النجم البلجيكي أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا في مطلع أكتوبر الماضي، وذلك بعدما فشل في الانضمام لأي ناد بعد مغادرته لفريق ريال مدريد.

وقال النجم البلجيكي للنجم النيجيري جون أوبي ميكيل لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق: “كثرة الإصابات وجسدي لم يعد يتحمل، هذا السبب جعلني أرحل عن الريال”.

رسالة هازارد بعد اعتزاله كرة القدم

وكتب اللاعب البلجيكي عبر حسابه في موقع “الإنستجرام”: “بعد 16 عامًا وأكثر من 700 مباراة، لقد قررت إنهاء مسيرتي كلاعب لكرة القدم، لقد لعبت واستمتعت في الكثير من الملاعب حول العالم”.

وأضاف نجم ريال مدريد الإسباني السابق: “خلال مسيرتي كنت محظوظًا بمقابلة العديد من المدربين والزملاء الرائعين، شكرًا لكم جميعًا سوف أفتقدكم كثيرًا، وأيضًا شكر خاص لعائلتي وأصدقائي ولكل الأشخاص الذين كانوا قريبين مني في الأوقات الجيدة والأوقات الصعبة”.

وتابع: “حان الآن الوقت لخوض تجربة جديدة، أراكم خارج الملعب في المرات المقبلة يا أصدقائي”.