ثلاثية تُهدي الفوز لـ تولوز ضد ليفربول السجل التجاري لا يتعارض مع التسجيل في تأمينات منشأة أخرى لا غالب أو مغلوب بين الرياض والفتح الأهلي يصعد للمركز الثالث بعد تعادل مثير ضد ضمك إطلاق نار على مدرستين يهوديتين في كندا بيت زيلا تجربة رعب مستوحاة من قصة حقيقية في موسم الرياض الفريق البديل لـ مبابي بعد رفض REAL MADRID التعاقد معه معرض توعوي بأضرار المخدرات ومخالفي الإقامة وأمن الحدود في الرياض الأهلي يتفوق على ضمك بثنائية في الشوط الأول خالد بن سلمان يؤكد لنظيره اليوناني ضرورة وقف العمليات العسكرية بغزة
أكدت التأمينات الاجتماعية أن امتلاك سجل تجاري لا يتعارض مع التسجيل في نظام التأمينات لدى منشأة أخرى في حال وجود علاقة عمل.
وتتيح خدمة تغيير حالة مستفيد، للمستفيدين من أفراد العائلة الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية للمستفيدة “المرأة” أو الحالة التعليمية (للمستفيدين الشباب من الذكور بسن 21- 26 سنة) أو الحالة الصحية (للمستفيد العاجز) أو الحالة الوظيفية؛ وذلك للحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.
الضغط على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
اختيار خدمة “تغيير حالة المستفيد” من قائمة الطلبات.
اختيار الحالة المراد تحديثها وتعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على زر “متابعة”.
الموافقة على الإقرار ثم النقر على زر “تقديم الطلب”.
ستصل رسالة نصية تتضمن رقم الطلب، ويمكن متابعة الطلب من هنا