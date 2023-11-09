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السجل التجاري لا يتعارض مع التسجيل في تأمينات منشأة أخرى

الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٨ مساءً
السجل التجاري لا يتعارض مع التسجيل في تأمينات منشأة أخرى
المواطن - فريق التحرير

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أكدت التأمينات الاجتماعية أن امتلاك سجل تجاري لا يتعارض مع التسجيل في نظام التأمينات لدى منشأة أخرى في حال وجود علاقة عمل.

خدمة تغيير حالة مستفيد

وتتيح خدمة تغيير حالة مستفيد، للمستفيدين من أفراد العائلة الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية للمستفيدة “المرأة” أو الحالة التعليمية (للمستفيدين الشباب من الذكور بسن 21- 26 سنة) أو الحالة الصحية (للمستفيد العاجز) أو الحالة الوظيفية؛ وذلك للحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري​.

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خطوات الخدمة

​الضغط على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
اختيار خدمة “تغيير حالة المستفيد” من قائمة الطلبات.
اختيار الحالة المراد تحديثها وتعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على زر “متابعة”.
الموافقة على الإقرار ثم النقر على زر “تقديم الطلب”​.
ستصل رسالة نصية تتضمن رقم الطلب، ويمكن متابعة الطلب من هنا

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