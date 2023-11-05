السجن لشاب سرق بطاقة معلم واشترى قهوة لأصدقائه

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قررت محكمة الاستئناف الكويتية إلغاء حبس شاب 7 سنوات والامتناع عن عقابه، بعد قيامه بسرقة بطاقة بنك لمدرس وشراء قهوة من أحد المحلات وتعبئة مركبته بالوقود.
ووجهت النيابة الكويتية تهمة التزوير للشاب وذلك بعد أن قام المتهم بسرقة بطاقة بنكية أثناء مروره بجانب إحدى المدارس حيث شاهد زجاج مركبة مفتوح.
واستخدم الشاب البطاقة حيث توجه إلى محطة بنزين وقام بتعبئة مركبته بالوقود، وبعدها قام بشراء القهوة له ولأصدقائه بإجمالي 19 دينارًا كويتيًّا. وفقًا لصحيفة الراي الكويتية.
وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمها بحبس المتهم 7 سنوات مع الشغل والنفاذ إلا أن المتهم طعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف وحضر المدرس وقدم تنازله عن المتهم، فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بالامتناع عن عقاب المتهم.