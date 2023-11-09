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صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه

السجن والغرامة لوافد زور شهادة للحصول على العضوية الهندسية

الخميس ٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٥ مساءً
السجن والغرامة لوافد زور شهادة للحصول على العضوية الهندسية
المواطن - فريق التحرير

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أنهت نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لوافد قام بمخالفة النظام الجزائي لجرائم التزوير.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهم بتزوير محرر عرفي شهادة – دبلوم في التكنولوجيا الميكانيكية – منسوبة إلى معهد حكومي عسكري عائد لدولته، وذلك من أجل التقدم على الجهة المختصة للحصول على عضوية لممارسة المهنة.

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السجن والغرامة

وبإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن مدة سنة وغرامة مالية، وإبعاده عن المملكة بعد انتهاء مدة محكوميته.

وتؤكد النيابة العامة على أهمية المحررات الرسمية، وحظر الأساليب التي من شأنها الجناية عليها، وأن ذلك موجب للمساءلة الجزائية.

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