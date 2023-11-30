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تجول في المكتبة الصوتية وحث منسوبيها على استثمار التقانة

السديس: خطة لأرشفة الخطب والتلاوات والدروس لإيصال رسالة الحرمين إلى العالم

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٥ مساءً
السديس: خطة لأرشفة الخطب والتلاوات والدروس لإيصال رسالة الحرمين إلى العالم
المواطن - فريق التحرير

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تُعدُّ المكتبة الصوتية بالمسجد النبوي مرجعًا وثائقيًّا إثرائيًّا ضخمًا مهمًّا؛ لتسجيل وحفظ خطب وتلاوات أئمة المسجد النبوي، والدروس العلمية والدورات الشرعية المقامة في رحابه، وتزويد طلبة العلم والباحثين والزائرين منها، وإيصالها عالميًّا بأسهل الطرق، وفق التقنيات الحديثة.

خطة إستراتيجية

وأعلن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أثناء زيارته للمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي، عن شروع الرئاسة في إعداد خطة إستراتيجية؛ تعظِّم أثر المكتبة الصوتية بالمسجد النبوي، من خلال أرشفة الخطب، والتلاوات، والدروس العلمية، والدورات الشرعية، التي ألقيت وأقيمت في رحابه منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وتحديث نظام المكتبة الصوتية الإلكتروني، ورفع جميع موادها على الموقع الإلكتروني، وتطوير خِدمات المكتبة، باستثمار التقانة، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الذكية؛ لإيصال رسالة المسجد النبوي: الدينية، والعلمية، والفكرية الوسطية، إلى أنحاء العالم، باللغات المتعددة الحيَّة، ولتعضيد أثر تجربة الزائرين دينيًّا، وعلميًّا، وفكريًّا.

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خدمات المكتبة الصوتية

واطلع رئيس الشؤون الدينية خلال الزيارة، على الخِدمات التي تقدمها المكتبة الصوتية لطلبة العلم والباحثين والزائرين على مدار العام، كما شاهد أبرز ما تقتنيه المكتبة؛ من المصاحف، والكتب النادرة، والتسجيلات الصوتية للتلاوات، والخطب، والدروس العلمية، والدورات الشرعية التي أقيمت بالمسجد النبوي.

وحث منسوبي المكتبة الصوتية على مضاعفة الجهود؛ لإيصال رسالة المسجد النبوي الوسطية إلى أنحاء العالم باللغات المتعددة، معربًا عن خالص شكره وتقديره لهم، على ما يقومون به من جهود مباركة مسددة؛ لخدمة رواد المكتبة الصوتية، وتحقيق وصولهم للمواد المحفوظة بيسر وسهولة.

ويضم المسجد النبوي مكتبة صوتية متميزة، تقوم منذ أكثر من 30 عامًا بتسجيل وحفظ جميع ما يلقى بالمسجد النبوي؛ من الخطب، والتلاوات، والدروس العلمية، وتوفِّرها لطلبة العلم والباحثين والزائرين، وتسهِّل لهم الحصول على المواد المطلوبة دون عناء، ونسخها لهم مجانًا.

 

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