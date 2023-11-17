ياسين بونو وميندي بالقائمة النهائية لأفضل حارس إفريقي 2023 تعطل بعض الرحلات في مطار دبي بسبب الطقس السديس في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: يا إخواننا في فلسطين صبرًا صبرًا ألا إن نصر الله قريب إشادة بانطلاقة عون السلولي مع المنتخب السعودي الأمين العام لـ كايسيد: التصدي للتمييز وخطاب الكراهية ضد اللاجئين ضرورة ملحة موقف سالم الدوسري من ديربي الهلال والنصر هل يضم الهلال صفقة آسيوية في الميركاتو الشتوي؟ صالح الشهري يُكرر سيناريو تصفيات مونديال 2022 تأكدوا من استخراج تصريح العمرة قبل القدوم إلى الحرم المكي زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب الفلبين
أكد خطيب المسجد الحرام الشيخ عبد الرحمن السديس: أن تنظيم الحملة الشعبية الإغاثية وعقد القمة العربية الإسلامية يأتيان ضمن مواقف المملكة الدائمة والداعمة لفلسطين.
وقال السديس في خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام: لقد دمر الأعداء البلاد وأفنوا الذرية والعباد في كارثة إنسانية بشعة، ويا إخواننا في فلسطين صبرًا صبرًا وثباتًا ثباتًا فكلنا أمل وتفاؤل واستبشار، ألا إن نصر الله قريب.
وشدد على أنه من حق إخواننا في فلسطين نصرتهم بالدعاء لهم بالنصر والثبات والتمكين.
وتابع: أنَّ من الواجبِ على أهل التوحيد والإيمان الآملين في تأييد القويّ المنّان، أن يَتدَرَّعُوا بأسباب النصر والعزَّة والتمكين؛ ويأخذوا بها في كل مكان وحِين.
فيديو | "لقد دمر الأعداء البلاد وأفنوا الذرية والعباد في كارثة إنسانية بشعة"..
د. عبد الرحمن السديس: يا إخواننا في فلسطين صبرا صبرا وثباتا ثباتا فكلنا أمل وتفاؤل واستبشار ألا إن نصر الله قريب #الإخبارية pic.twitter.com/czubE2JJ8A
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 17, 2023