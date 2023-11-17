السديس في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: يا إخواننا في فلسطين صبرًا صبرًا ألا إن نصر الله قريب

أكد خطيب المسجد الحرام الشيخ عبد الرحمن السديس: أن تنظيم الحملة الشعبية الإغاثية وعقد القمة العربية الإسلامية يأتيان ضمن مواقف المملكة الدائمة والداعمة لفلسطين.

نصر الله قريب

وقال السديس في خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام: لقد دمر الأعداء البلاد وأفنوا الذرية والعباد في كارثة إنسانية بشعة، ويا إخواننا في فلسطين صبرًا صبرًا وثباتًا ثباتًا فكلنا أمل وتفاؤل واستبشار، ألا إن نصر الله قريب.

وشدد على أنه من حق إخواننا في فلسطين نصرتهم بالدعاء لهم بالنصر والثبات والتمكين.

وتابع: أنَّ من الواجبِ على أهل التوحيد والإيمان الآملين في تأييد القويّ المنّان، أن يَتدَرَّعُوا بأسباب النصر والعزَّة والتمكين؛ ويأخذوا بها في كل مكان وحِين.