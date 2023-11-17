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دمر الأعداء البلاد وأفنوا الذرية والعباد في كارثة إنسانية بشعة

السديس في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: يا إخواننا في فلسطين صبرًا صبرًا ألا إن نصر الله قريب

الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ مساءً
السديس في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: يا إخواننا في فلسطين صبرًا صبرًا ألا إن نصر الله قريب
المواطن - فريق التحرير

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أكد خطيب المسجد الحرام الشيخ عبد الرحمن السديس: أن تنظيم الحملة الشعبية الإغاثية وعقد القمة العربية الإسلامية يأتيان ضمن مواقف المملكة الدائمة والداعمة لفلسطين.

نصر الله قريب

وقال السديس في خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام: لقد دمر الأعداء البلاد وأفنوا الذرية والعباد في كارثة إنسانية بشعة، ويا إخواننا في فلسطين صبرًا صبرًا وثباتًا ثباتًا فكلنا أمل وتفاؤل واستبشار، ألا إن نصر الله قريب.

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وشدد على أنه من حق إخواننا في فلسطين نصرتهم بالدعاء لهم بالنصر والثبات والتمكين.

وتابع: أنَّ من الواجبِ على أهل التوحيد والإيمان الآملين في تأييد القويّ المنّان، أن يَتدَرَّعُوا بأسباب النصر والعزَّة والتمكين؛ ويأخذوا بها في كل مكان وحِين.

 

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