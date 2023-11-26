السديس يستعرض دور رئاسة الشؤون الدينية واستراتيجياتها المستقبلية

يعقد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ الشيخ الدكتور، عبدالرحمن السديس لقاءً إعلاميًا بمكتبه في مبنى رئاسة الشؤون الدينية بالمدينة المنورة، غدًا الاثنين عند الساعة ٢ ظهرًا؛ يسلط فيه الضوء على دور رئاسة الشؤون الدينية واستراتيجياتها المستقبلية، وأهدافها.

كما يستعرض الشيخ السديس آليات العمل وسبل تطويرها، ورسالة المسجد النبوي وسبل إثرائها؛ بما يخدم الإسلام والمسلمين عالميًا، ويثري رحلة الزائرين إيمانيًا.

خطة استراتيجية نوعية

وفي وقت سابق أوضح رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي: أن رئاسة الشؤون الدينية شرعت فور صدور قرار مجلس الوزراء الموقر باستحداث الجهاز؛ في وضع الخطط الاستراتيجية المستقبلية النوعية في الحرمين الشريفين؛ لتعظيم مفاصل المنظومة الدينية، ورفع جودة الدروس والمحاضرات العلمية والإرشادية والتوعوية، وتعضيد رسالة الأئمة والمؤذنين، وتعزيز الرحلة الإيمانية، وإثراء تجربة الحجاج والمعتمرين والقاصدين والزائرين دينيًا وعلميًا ومعرفيًا وفكريًا وسلوكيًا؛ كونها محورًا أساسيًا لنشر وبث رسالة الحرمين الشريفين الدينية في العالم.