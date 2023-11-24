السعودة الوهمية استغلال لبرامج صندوق هدف وعقوبتها جنائية

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أكد المحامي نايف المرشدي، أن كل مستفيد من السعودة الوهمية عليه المبادرة بالخروج منها، والإبلاغ عن القائمين على هذه الكيانات بشكل سريع، مشيرًا إلى أنها من أشكال الاستغلال لبرامج صندوق التنمية الموارد البشرية (هدف).
وتابع خلال مداخلة هاتفية في نشرة التاسعة عبر قناة الإخبارية، أن المتستر والراضي بهذا الدعم، هو شريك ومتواطئ وتلحقه عقوبة بإعادة ما تحصل من أموال، بخلاف العقوبة الجنائية التي تصل إلى السجن والغرامة المالية.
وأعلن صندوق تنمية الموارد البشرية، في وقت سابق إحالة عدد من المستفيدين إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وقال الصندوق خلال تدوينة له عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “انطلاقًا من مهام متابعة برامج الدعم المقدمة للمستفيدين، تمت ملاحظة وجود مستفيدين يستغلون برامج الصندوق بطرق مجرمة نظامًا مما يعد تعدى على المال العام، وتمت إحالة الحالات المكتشفة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد”.
فيديو | المحامي نايف المرشدي: السعودة الوهمية من أشكال الاستغلال لبرامج صندوق التنمية.. كل مستفيد منها يبادر بالمغادرة من هذه الكيانات والإبلاغ عنها#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/KNvHaCHNX9
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 23, 2023