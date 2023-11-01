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نسختا 2026 و2030 سيتم تنظيمهما بالتعاون بين 3 دول

السعودية أول بلد تنظم كأس العالم بمفردها وبمشاركة 48 منتخبًا

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٢ صباحاً
السعودية أول بلد تنظم كأس العالم بمفردها وبمشاركة 48 منتخبًا
المواطن - محمد سمعه

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أصبحت السعودية أول بلد في تاريخ كأس العالم تنظم البطولة بمفردها وبمشاركة 48 منتخبًا، بعد فوزها باستضافة مونديال 2034، كما أعلن السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

زيادة عدد المنتخبات المشاركة

ومنذ إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد نهاية مونديال 2022 في قطر، أن النسخ المقبلة من المونديال سوف تنظم بالتعاون بين 3 دول، حيث ستنظم نسخة 2026 بمشاركة 3 دول وهم كندا وأمريكا والمكسيك، بينما تنظم نسخة 2030 بمشاركة كل من البرتغال وإسبانيا والمغرب.

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أما نسخة 2034 فسوف تنظم في السعودية بمفردها بعدد مباريات يصل إلى 104 مباريات.

وعد المسحل قبل كأس العالم 2034

وفي وقت سابق، أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن المملكة ستقوم بتلبية جميع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم لنيل حق استضافة كأس العالم لكرة القدم نسخة 2034.

وقال المسحل عقب إعلان السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا إقامة مونديال 2034 في السعودية: “أجدد الشكر لأكثر من 125 اتحادًا كرويًّا من مختلف أنحاء العالم على دعمهم الكبير لملف السعودية 2034، منذ إرسال الاتحاد السعودي خطاب الترشح الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم قبل أسابيع قليلة، وهذا يدل على ثقة كبيرة مُنحت لنا من مختلف دول العالم”.

وتابع: “ترشحنا لاستضافة كأس العالم 2034، يجسد شغف السعوديين بكرة القدم ويؤكد سعي بلادنا لتحقيق المزيد من التقدم والنمو لهذه اللعبة، وهو ما يجعلنا نؤكد التزامنا في اتحاد القدم السعودي بتلبية متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم، لنيل حق الاستضافة”.

وكان إنفانتينو كتب عبر حسابه في “الإنستجرام” قائلًا: “سيتم تنظيم أجمل عرض في عام 2026 بكندا وأمريكا والمكسيك، وفي عام 2030 ستحتضن المغرب والبرتغال وإسبانيا المونديال مع إقامة 3 مباريات احتفالية في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي، وفي 2034، ستقام البطولة في آسيا وتحديدًا بالسعودية، نحن نتحدث عن 10 دول و5 قارات سوف تحتضن 3 نسخ من المونديال، هذا ما يجعل كرة القدم لعبة عالمية حقًّا”.

 

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