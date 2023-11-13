السعودية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة 

رسائل جماهير المنتخب السعودي لـ يايا توريه أوبك ترفع توقعاتها لنمو الطلب والعرض بسوق النفط رقم آسيوي يمنح محمد البريك التفوق على نجم النصر 3 محاور و7 مزايا مهمة في واجهة أبحر البحرية وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع وظائف هندسية وإدارية شاغرة في وزارة الطاقة وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر 51 وظيفة شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير العمراني وظائف فنية وإدارية شاغرة بشركة نادك
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الاستهداف السافر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في فلسطين المحتلة، إذ يعد ذلك امتداداً لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية كافة.
كما أعربت الوزارة، عن تضامن المملكة ووقوفها مع دولة قطر الشقيقة ضد هذا الاعتداء السافر، مجددةً مطالبتها بسرعة وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، ووضع حد فوري للانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني، لما ارتكبته من جرائم بحق المدنيين والمستشفيات والمنشآت الحيوية في قطاع غزة المحاصر.