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طالبت بسرعة وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته

السعودية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة 

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١١ مساءً
السعودية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة 
المواطن - واس

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الاستهداف السافر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في فلسطين المحتلة، إذ يعد ذلك امتداداً لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية كافة.

تضامن مع قطر

كما أعربت الوزارة، عن تضامن المملكة ووقوفها مع دولة قطر الشقيقة ضد هذا الاعتداء السافر، مجددةً مطالبتها بسرعة وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، ووضع حد فوري للانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني، لما ارتكبته من جرائم بحق المدنيين والمستشفيات والمنشآت الحيوية في قطاع غزة المحاصر.

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